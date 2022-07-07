為鼓勵優秀教育人員，教育部每年都會舉辦師鐸獎選拔。今年師鐸獎獲獎名單已於7/6日出爐，共計選拔出72名獲獎者，包含男性34名、女性38名，預計於9月27日陽明山中山樓辦理表揚大會。

教育部每年以所舉辦的師鐸獎來選拔各教育階段優秀教育人員，發揚尊師重道之優良傳統，提振教師專業精神。今年共計選拔出72名獲獎者，校（園、院）長19名、教師52名與軍護人員1名；依教育階段別，則有幼兒園2名、國小33名、國中12名、高中14名、特殊教育2名與大專校院9名。

桃園市蘆竹區海湖國民小學主任張哲溢是獲獎的人員之一，秉持著「沒有最好，只有更好」的理念，將學生的成長放在第一位，不斷嘗試多元有效的教學方法改良，希望幫助這些孩子找回自信，他認為：「如果我們能發現連孩子自己都不知道的優點，教育就能幫助他」！

111年師鐸獎獲獎人，明陽中學主任鄭麗文。(照片/教育部提供)

明陽中學主任鄭麗文同樣也榮獲這次的師鐸獎，今年已任職23年的她，表示明陽中學是自己第一間學校，也是唯一的學校。她參與矯正學校變革與成長，致力協助犯罪少年順利回歸社會，有多位行為偏差的學生經過輔導後也順利走上正軌，對他們而言，鄭麗文讓他們重獲新生的感恩對象。

表揚大會預計於9月27日陽明山中山樓辦理，師鐸獎獲獎者將由總統頒贈獎座，並由教育部致贈行政院長獎章及教育部部長獎狀以資表揚。