APJC NetAcad Riders是一項交互式網絡技能競賽，由思科網路學院舉辦，每年都有不同國家的選手共襄盛舉，競爭十分激烈。在多輪賽事之後，健行科技大學資工程系陳楷中同學脫穎而出，擊敗多國選手榮獲第一名，締造台灣參賽以來的最佳成績。

PJC NetAcad Riders由思科網路學院舉辦，隸屬於思科系統(Cisco Systems)公司。思科(Cisco)為全球網路設備領導廠商，企業總部位於美國加州聖荷西，目前在全球有超過480個辦公室。為了提供對於網路有興趣的台灣學生們，思科在台設立「思科網路學院（Networking Academy）」，使那些學生有自我學習提升的園地，至今已設立20多年，受惠國內學生則超過14萬名以上。

陳楷中同學獲得思科 (Cisco) APJC NetAcad Riders 2022競賽第一名(圖/健行科大提供)

APJC NetAcad Riders 2022 競賽於比賽期間，學生將參加限時理論考試、Packet Tracer 考試，並參加網路模擬活動，檢驗他們對於Networking Academy 課程的知識與技能。今年的比賽共分3輪(學院、國家和洲際)進行，每一輪的參賽者皆須通過一系列的線上測驗以及Cisco Packet 模擬實作項目，而入選的選手都是學校此領域的佼佼者。在760位參賽者參加第二輪比賽後，選出每個國家第一名選手共計18名，代表各自國家參加洲際決賽，而本次決賽則由健行科大資工系陳楷中同學代表台灣出賽。

陳楷中同學在高中時代對於網路技術就充滿興趣，就讀健行科大資工系期間，加入思科網路實驗室助教群，學習眾多思科網路設備，如多層交換器、路由器、無線網路控制器、ASA防火牆等，也在就學期間取得勞動部網路架設丙級和網路架設乙級技術士證照。大四時因張木盛老師的引薦，進入了思科金質夥伴-擎昊科技股份有限公司參與學年實習，擔任思科網路工程師，分配處理台灣大網路機房維運工作，在一邊實習的同時，也累積更多課程實作能力、證照、競賽等網路技術實務經驗。在APJC NetAcad Riders 洲際競賽中，陳楷中同學以冷靜、專注的態度將問題一一排除，展現出深厚的網路技術功力，最終奪下第一名的傲人成績，並獲思科公司頒發獎盃，也刷新過去台灣參賽以來的最佳成績。