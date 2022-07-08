中研院於7日公布第33屆新科院士暨名譽院士名單，其中「數理科學組」新科院士彭仁傑，「生命科學組」新科院士施明哲、唐堂3人皆為東海大學校友。校長張國恩表示中研院院士為學術界最高榮譽，東海大學至今累積新科院士共14位，人數打破東海紀錄，更位居國內私立大學之冠，後續將邀請傑出院士回到母校舉辦系列講座。

中研院院士彭仁傑，現任美國伊利諾州立大學香檳校區物理系教授。(照片/東海大學提供)

「數理科學組」的新科院士彭仁傑為東海大學第12屆物理系(1970年畢)傑出校友，畢業後前往美國深造，獲得美國匹茲堡大學物理研究所博士，目前為伊利諾州立大學香檳校區物理系教授，同時為美國Los Alamos國家實驗室院士，美國物理學會院士，2020年獲聘教育部「玉山學者」，中研院物理所學術諮詢委員及特聘講座，在高能物理領域卓越研究成果備受肯定。

中研院院士施明哲，現任特聘研究員兼中研院南部院區籌備委員會主任委員。(照片/生物科技人才交流平台)

「生命科學組」新科院士施明哲為東海大學第18屆生物系(1976年畢)傑出校友，畢業後赴美深造獲美國愛荷華大學遺傳博士，歷任愛荷華大學比較基因體中心主任、中央研究院農生中心特聘研究員兼主任、中央研究院秘書長，目前擔任中研院特聘研究員兼中研院南部院區籌備委員會主任委員 (2017-迄今)，施明哲建立精準育種平台，推展農業技術，在全球暖化與氣候變遷培育抗逆境的農作物，將過去需要10-15年育種時間縮短到3-5年。

中研院院士唐堂，現任Distinguished Research Fellow特聘研究員。(照片/東海大學)

「生命科學組」新科院士唐堂為東海大學第20屆生物系(1978年畢業)，畢業後赴美深造獲得耶魯大學遺傳學博士，現為中研院生物醫學科學研究所特聘研究員，專長為分子細胞生物學、人類遺傳學，他一直專注大腦發育的研究，並專研小頭症之研究，努力開啟罕病的治療方式。

東海大學校園景色。(照片/東海大學提供)

除了今年新增的三位院士外，過去畢業生包括于君方(第1屆外文系)、林南(第2屆外文系)、于寬仁(第2屆化學系)等，總人數高達14位。除了國內，也並有國外院士，包括杜維明(第3屆中文系)榮膺「美國藝術與科學學院院士」、孫康宜(第8屆化學系)榮膺「美國藝術與科學學院院士」、何德仲(第13屆化工系)榮膺「美國工程學院院士」等。

張國恩校長對東海傑出校友能獲得海內外院士肯定，感到與有榮焉，他強調能獲得海內外院士的榮耀桂冠實屬不易，校友獲得社會與國家的肯定，成為東海師生與學弟妹的學習楷模。未來計畫邀請這些在各領域有傑出貢獻的院士返校擔任學術講座，並辦理系列演講，期待社會各界與學弟妹們能親自感受這些傑出院士的不凡表現。