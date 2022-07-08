數位文創未來城尋一百公頃土地 催生台灣元宇宙世界

環球國際文創股份有限公司以台商返台跨產業資源整合，進行與規劃投資的台灣ESG*E化文創未來生活園區。因應全球環境變遷與永續發展趨勢，E化文創未來城將植入，全新設計綠能循環再生資源與光風微型發電供生系統，創新技術綠能應用、污水處理零排淨化循環系統、雨水儲存淨化資源多元循環應用，排放空氣零碳排全新ESG標準系統，用最高規格的永續經營理念，規劃設計未來城E化生活園區。

目前與產官學合作尋覓與地方政府合作可能的未來城，計劃若順利，完工後勢必吸引全球旅客前往遊玩體驗。未來城全區以智慧智能創意文化科技，數位經濟、元宇宙體驗營、NFT環球通幣虛實整合展演園區，導入創新多元文化科技夢想實踐研究探索計劃，並擴展人民健康養身高端優質秘境生活智慧園區。

據了解本項計劃由環球國際文創公司發起，研發規劃設計打造、創新未來城並以E化園區方式導入數位經濟與ESG環境社會治理，全區並以愛護地球創新IP生命之樹，Q版卡通珊瑚家族守護海洋的動漫科博教育，環境永續，珍惜身邊所有的物資循環再生鏈，未來城將成為創新文化科技觀光產業多元E化新生活園區。

環球國際文創公司簡廷在表示在這段期間與台灣各大學演講時特別誠摯邀請台灣各大學相關系所學院師生一起共襄盛舉，加入產學合作引入各項lP技術研發，受到各大學校界支持響應號召專家、博士、師生𢹂手合作共創未來域。

環球國際已與多所大學產學合作，8日再與台南應用科技大學合作打造E化未來城。（攝影/王雅芬提供）

7月8日，簡廷在受邀與台南應用科技大學由翁家瑞教授兼生活科技學院院長隆重舉行簽立產學合作意願書，引領21世紀文化科技夢想經濟的領航者。翁家瑞院長表示，學校長期以來一直在扮演著創新與培育人才，期待在畢業後成為未來的社會棟樑或是經濟領袖者，今天參與環球國際文創公司一起合作研發台灣ESG未來城的E化創意文化科技園區的各項數位經濟與lP創新的技術應用，希望能藉此機會能牽引帶動全民環境經濟提升轉型創新發展競爭力。

簡廷在表示，目前環球國際文創公司所規劃設計的未來城市投資案，需要一百公頃以上的土地，第一首選為桃園區，因為桃園具有國際機場的優勢，更便於引進國際人流，第二選項才是新竹區域，因新竹已經形成智慧都會城市，希望能夠得到國家政策及各地方政府的支持一起推動，三方共同努力尋找嘴合適的地方一起種下夢想的種子，取代勞力經濟工廠製造業，實現無煙囪產業經濟，讓未來城像迪士尼一樣成為台灣與世界的驕傲。