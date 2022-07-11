繼台成清交投入半導體培育，東海大學積極打造智慧製造班培育兆元產業人才，並導入新型教學特斯拉敏捷式智慧製造課程，身為台灣智慧製造重要關鍵推手的東海大學，瞄準並鎖定在智慧製造人才培育，111學年度起將推出光點計畫，由資工系、工工系、電機系，以及雲創學院跨域合作打造特斯拉敏捷式「智慧製造」等課程，培育一流AI製造人才，為台灣另一個兆元產業開創嶄新的契機。

東海大學智慧製造教室機器手臂展示。(照片/東海大學提供)

這兩年疫情衝擊下，已邁入智慧製造4.0的台灣機械產業，不受疫情影響，2021年出口額任成長20%，產值更超過1兆3,000億新台幣，智慧製造更符合2050碳中和目標下的碳排淨零政策，可作為台灣未來推動的核心產業。東海大學與校友組織大渡山學會三年前推動「AI計畫」，「大渡山-東海AI中心」即聯合經濟部成立「板金國家隊」帶動製造業向上升級為「智慧製造」，使東海大學成為國家智慧製造的重要推手。

東海大學自動化標籤系統。(照片/東海大學提供)

張國恩校長表示，東海大學正在推動以「翻轉教學」、「制度彈性化」、「 以目標為導向學習」、「 開放環形的大學」四大目標，全速邁向「未來大學」。台灣製造業已經是全球智慧製造趨勢的縮影，東海大學位於中部科學園區、精密製造園區，以及工業區的核心地帶，在邁入「東海大學未來大學」的方向上，將結合校友、企業的資源，提供全額獎學金，規劃跨域學習、出口導向的「光點計畫」，推出由資工系、工工系、電機系，以及雲創學院共同規劃的「智慧製造課程」，並成立「智慧製造班」導入特斯拉敏捷式「智慧製造」等次世代智慧製造等創新課程。

「大渡山-東海AI中心」主任羅文聰表示，三年來，AI計畫累積了產業需求與連結 ，研發成果已具體落地幫助近20家製造業轉型升級，並獲得經濟部價創2.0計畫獎勵，以擴大幫助產業升級的能量。本次光點計畫智慧製造班內最具亮點的課程，就是雲創學院所設計兩門前瞻的跨域出口課程，包括強調虛實對應的「網宇（CPS）數位雙生」，以及特斯拉汽車生產引進的破壞式創新「敏捷製造（agile manufacturing）」。

東海大學跨系、跨院與業界合作，打造特斯拉運用的敏捷製造課程。(照片/東海大學提供)

敏捷式製造課程是基於AI計畫積累的產業連結基礎，以產業升級與人才培育雙螺旋的創新方法，以學生為中心，透過與業界協同合作，為台灣製造業培育人才，創造新機會。計畫將在111學新年度正式實施，甄選出15人進入「智慧製造班」，每人每年提供12萬新台幣的獎學金，提供最前瞻的、務實的課程計畫，並帶動企業雙向合作，建立教育新典範，培育一流人才，以幫助中部智慧製造業向上升級的蓬勃發展。