中華商務職能發展協會、微析科技聯合策劃執行的2022第七屆COOL酷酷比－城市盃創新創業及創意行銷競賽，龍華科技大學觀光休閒系學生團隊，由系上郭政易、張雅萍老師帶領，從近80支參賽隊伍中脫穎而出，榮獲創新創業簡報組優等肯定，展現網路行銷、行動商務等創業競爭實力。

龍華科大觀休系師生團隊以巧手餅乾創意工坊參賽，展現網路行銷、行動商務等創業實力。(照片/龍華科大提供)

本項競賽目的在培養學生應用所學，增強實際操作能力，體驗從經營創新、產品創新，延伸至運用網路行銷、行動商務、直播電商等，期能提升企業經營競爭力，進而活化地方產業。

龍華科大為培養學生學以致用，鼓勵學生將所學領域專長，觀休系郭政易、張雅萍老師，共同指導系上李玉珠、劉秀美、吳坤隆、范雪明、吳思庭及吳安宜等6位同學參賽。競賽過程中，團隊成員不僅要思考製作迎合市場產品及創新經營外，還要有效掌握網路行銷、行動商務等方式，以提升創業競爭力。

觀休系師生團隊作品聚焦利用健康食材，用純手工製作口味獨特點心，成功吸引評審青睞。(照片/龍華科大提供)

郭政易老師表示，團隊選定以巧手餅乾創意工坊參賽，作品亮點聚焦在利用健康食材，用純手工方式製作口味獨特、與眾不同的烘焙點心。為了符合健康與養身的趨勢，製作過程選用天然食材，不添加人工色素以保留產品的新鮮美味，成功吸引評審青睞，順利獲得創新創業簡報組優等獎。

龍華科大觀光休閒系主任林昕翰指出，培養學生將專業知識與實務能力結合是觀休系教學特色之一。系上專業教師運用企業診斷、產學合作及企業參訪等經驗，帶領學生發揮創新創意、促進觀光餐飲產業及產品的開發，進而提升觀光伴手禮品質，並有助於活絡觀光市場。透過專業教師的帶領與指導，可以往商品化及市場化方向前進，期許觀休系學子在學期間多參與校內外競賽，除了提升自我專業實力，更是學以致用的最佳展現。