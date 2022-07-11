首屆分科測驗於今(11)日舉行，第一節考物理，本節測驗應到人數為15944人，實到人數為14825人，共有1119缺考生，大考中心表示，但各地通報速度不一，實際缺考人數可能還會有變動。針對物理科，建國中學老師賴奕帆表示，今年的考題難度偏高，基本題偏少，不能輕易地只帶入公式解題，著重考生的思考性，由於文字敘述較多，對於理組的同學來說會比較吃力，容易有題目寫不完的情形。

建國中學老師賴奕帆。(圖/大考中心線上記者會截圖)

賴奕帆老師認為，這次的分科測驗考題偏難，以第11題為例，題目只給標準差的平方，需要自行轉換成公式需要的標準差，頗有難度。19到21題關於熱門的韋伯望遠鏡，這幾題設計很好，雖然計算過程不難，但學生須了解中心運動計算才能正確選出答案。25、26題則是廣播的擴音繞射現象，敘述偏冗長，需把題目好好地看完之後才可進行作答。

建國中學老師陳泓志。(圖/大考中心線上記者會截圖)

建國中學老師陳泓志認為今年物理的挑戰性相當高，題目設計老師沒有出實驗操作內容及器材，而是探索實作式的閱讀素養題，不少題目都需詳細閱讀後，再搭配學生以往的解題經驗來作答，非選部分又有許多需要思考的敘述，導致有許多學生都寫不完題目。

松山高中老師蔡皓偉。(圖/大考中心線上記者會截圖)

松山高中老師蔡皓偉則認為，這次題目的配分問題可以再做些調整，像是23、24題需要花很多時間去畫圖，但辛苦做完之後每題也才拿2分，明顯不符合比例原則，希望未來出題團隊能夠好好思考這部分。

大學入學考試中心周兆民。(圖/大考中心線上記者會截圖)

大學入學考試中心周兆民指出，今年的題目除了注重在不需計算的基本題以外，還考驗學生實驗的設計與數據分析、評量探究能力以及應用物理概念於生活等理解。另外，由於疫情的影響，周兆民表示本次分科測驗加開32間隔離試場，提供61名居家檢疫、隔離以及自主防疫考生進入，但防疫試場只開啟1間，僅有1名體溫過高考生使用。