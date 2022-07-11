化學中間偏難 首屆分科測驗須邏輯推理分析才能拿高分

首屆分科測驗第一天第二科進行化學科考試。報考人數為16325人，實際出席為15188人，缺考人數1137人，缺席率約6.96，與去年指定項目考試相比下降0.25。大考中心副主任鄭中平表示，本次化學科的試題特色有以下四種，活用化學基本概念、著重實驗探究的相關內容、設計素養的試題情境及結合生活時事，而每一個試題特色都可以在不同的大題中對應出來。例如第七題耳溫槍量測與分子電子躍遷則屬於生活時事，解析試題老師一致認為，今年的考題程度中偏難，部分具鑑別度，考題多著重於基本觀念綜合理解，需結合邏輯推理分析並靈活運用所學，才能在考試上有好的表現。

大考中心副主任鄭中平於試題特色記者會分析試題。(圖/大考中心線上記者會截圖)

建國中學老師趙君傑，代表其他兩位老師分析試題特色。(圖/大考中心線上記者會截圖)

建國中學趙英傑老師分析考題：化學中間偏難，素養題比例提高，學生須利用所學以外進行分析推理，且需要小心謹慎才能拿到分數，今年的圖表題和推理試題大幅增加，可測驗出考生是否有圖表解讀以及分析的能力，其中與生活相關的試題佔有15題，比重明顯提升，包括氣體吸附、新冠疫情的相關試題，抗生素以及瘧疾藥物的開發，這些生活題型，可幫助學生把生活和化學連結，把所學的化學知識應用在生活當中。此外，18-19題為化學和生物的跨科試題，有助於學生在分科測驗時，利用不同學科知識做連結分析，並進行統合以及整理。參與解析試題的老師們一致認為整體課綱的實驗內容偏少，但符合108課綱的精神，實驗探究的題型有相對拉高，可以鼓勵高中探究與實作課程正常發展，進行實驗結果的統合分析與邏輯思考。

試題分析老師，由左至右為:吳淑芳老師、趙君傑老師、江慧玉老師。(圖/大考中心線上記者會截圖)

北一女吳淑芬老師表示：與去年的指考相比，首屆分科測驗素養題提高，符合108課綱探究的精神，學生需適應新題型，依情境中分析統合，需融入情境會更容易作答。此外，北一女江蕙玉老師表示，題型較為靈活，因108課綱的關係，學生在作答題目時須多用一點心，例如25-27題的題組，融合眾多實驗的過程和步驟，學生需要將文字結合課本上學過的知識以及實驗，才能融會貫通順利解答，故同學們需多做閱讀統合分析的練習。