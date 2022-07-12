首屆分科測驗生物科，大考中心副主任鄭中平提到，闈內高中教師強調取材自108課綱的內容，出題方向大致延續前兩次指考，來源包括生活時事（45~47血糖）、科學研究（第9題再生醫學）、生態（第三題粒肥植物），試題重視學科的基本知識、重視科學時事議題、重視科學得探究實作等，多元且廣泛。建國高中劉玉山老師表示，試卷難易度適中、鑑別度高，看圖能力、閱讀能力及擷取資訊能力為這次測驗主要看中的能力。

大考中心副主任鄭中平。（圖／大考中心記者會截圖）

建中劉玉山老師表示，今年生物較為可惜的地方是跨章節與跨冊考題僅2題、時事題1題和有5題是只要有基礎的生物能力、死背就能回答的題目。整體而言，和往常一樣，都是偏向科學素養，考生除了需具備個章節核心知識，也須有閱讀文章、圖表、資訊整合及實驗探究能力。此外，在遺傳學及生物學、植物學的取材比例不平衡，第36題考蜘蛛實驗，選項B有爭議，雖是考研究方法，但題目缺少完整數據，題目較難判斷，考生不易作答，建議大考中心多多留意考量。

建國中學劉玉山老師。（圖／大考中心記者會截圖）

大考中心周兆民主任。（圖／大考中心記者會截圖）

大考中心主任周兆民提到，根據資料顯示，生物科10966人報名選考，實際到考人數只有9930人，缺考率9.45%，與110學年缺考率，下降了0.98%。第一天分科測驗在智慧型裝置違規案件上，數據維持不變，化學8件、數甲1件，生物目前未收到違規案件。