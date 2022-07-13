伯明罕世界運動會賽程進入第3天，美國時間7月10日滑輪溜冰陳映竹、郭立陽先後出戰女子、男子公路100公尺爭先賽，為我國拿下2面銀牌；楊森、田基森參加健力男子超重量級項目，分別拿下銀牌及第4名佳績。中華代表隊單日收獲3面銀牌，累積4銀2銅，排名暫居世界第30，為無金代表隊中排名最高。

伯明罕世界運動會郭立陽選手參加滑輪溜冰男子公路100公尺爭先賽全力拼搏。(圖/教育部體育署提供)

郭立陽於7月10日公路賽100公尺爭先賽以10秒143獲得銀牌，之前在場地賽男子500公尺爭先賽、200公尺計時賽也分別拿下銅牌和第4名的不錯表現。郭立陽表示，前半段與對手勢均力敵，不過衝線前突然感覺腿部不適，最終只收下銀牌，相當可惜。郭立陽很驚喜能夠拿下這面銀牌，之前在這個項目常抓不到訣竅、成績並不突出，但今天突然找到感覺，才滑出這麼好的成績。

滑輪溜冰場地賽男子1萬公尺淘汰賽因雨延期到7月10日早上舉行，我國好手古長晉拿下第5名，同日下午又出戰公路賽1萬公尺記點賽，最終拿下第14名，一日完成兩場長距離賽事，表現可圈可點；女子選手部分，楊詠淇則拿下女子1萬公尺記點賽第12名。

7月10日中華隊其他賽事賽況，女壘隊晚間迎戰地主美國隊，以0：7落敗，目前小組賽累積1勝1敗， 11日對上義大利隊；另外，競速無人機項目，我國好手趙莛宇止步16強；相撲隊孫佩妤、余庭、妮卡勒•麥尚、黃維凡、黃柏誠、姚來興今日出戰女子及男子無限量級賽事，皆未能晉級獎牌戰。

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