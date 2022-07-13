首次分科測驗7/11-7/12日舉行，第二天文組應試，高中教師表示，歷地公三科的題目多半偏向生活化，符合108課綱探索與實作的精神，基礎的學科知識需融合閱讀理解能力，才可正確回答，而題目的取材以生活化及全球議題的關懷，期盼考生能有宏觀視野的企圖。

麗山高中老師廖偉國分析此試題特色。(圖/大考中心記者會截圖)

麗山高中老師廖偉國表示，地理考題強調的探究、實作能力，題目觀念相當新奇，命題靈活挑戰考生學科知識的整合能力，非常值得肯定；建國中學老師莊德仁認為，歷史考題特色以知識為主，透過簡單的閱讀理解和融入探究的方法來測驗學生的程度，學生需有扎實的歷史知識，從題幹找出合適的證據，做出因果的推論，才能選出正確的選項；成功高中老師蘇青葉認為，今年的公民題目整題來說偏難，多以素養導向的命題，學生可能需要更多時間研讀。

建國中學老師莊德仁分析此試題特色。(圖/大考中心記者會截圖)

成功高中老師蘇青葉分析此試題特色。(圖/大考中心記者會截圖)

7/12日的考科為歷史、地理及公民，三科的考題程度皆不相同，歷史整體程度中間偏易，以學科知識為主，利用閱讀理解力從題目敘述中找出合適的證據，才能選出正確的選項。而地理的整體程度與去年指考比稍微提高，題目具多元化並結合生活議題，考生們需藉由地理的基礎概念，才能進行有效答題。今年的公民題目整體來說偏難，多以素養導向的命題，雖說題數減少，但新增的混合題及非選題，讓學生可能需要更多時間研讀。

中時新聞網CAMPUS電訪本屆應考生謝同學，他表示社會三科中公民較貼近時事，廣泛利用公民課程中基礎概念，題目敘述明確，只要用心以邏輯思考，問題就會迎刃而解。歷史方面，大多以世界史為主要出題方向，利用歷史學科知識判斷就能推敲出答案，而最難的是地理，因為需要考慮的因素比較多，融入很多不同的概念，需要深入了解，並且結合許多新的知識才能解題。