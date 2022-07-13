技專校院招生委員會聯合會7月13日10:00公告「111學年度四技二專甄選入學招生」分發錄取結果，並開放考生上網查詢。111甄選入學招生分為兩個組，一般組及青年儲蓄帳戶組分別招生，有127校3128個系科組學程提供招生名額共有44,919名(含青年儲蓄帳戶組)。

第一階段48,034人完成報名，每個考生至多可申請6個校科系(組)學程。經過第一階段篩選，共有42,730人獲得第二階段的報名資格，完成第二階段報名(學習歷程備審資料網路上傳作業)的考生計35,097人。經過第二階段各校指定項目甄試後，具正備取生資格可登記就讀志願序者有33,596人，最後完成登記就讀志願序者則有31,304人，透過志願序統一分發錄取者計29,569人，分發錄取率為94.5%。據統計，錄取人數最多的前3名招生群(類)，依序分別是商管群6,528名、餐旅群4,003名、設計群3,424名。

受到疫情影響的專案生，皆以外加方式錄取，其中包含「統測專案生」錄取人數計114人，「甄試專案生」錄取人數計500人，而同時具有「統測專案生」及「甄試專案生」之錄取人數計1人。技專校院招生委員會聯合會主任王錫福提醒，分發錄取考生必須於111年7月21日12:00前，依錄取學校規定時間及方式辦理報到；若未於規定期限內完成報到手續者，視同放棄錄取資格。而分發錄取生於7月13日10:00起，可至考生作業系統「報到資訊專區」查詢各校報到資訊。

獲分發之錄取生，若同時獲取111學年度四技二專技優甄審入學分發錄取資格者，須於111年7月14日12:00前，於四技二專技優甄審入學招生分發錄取學校聲明放棄入學資格後，才可到甄選入學招生管道辦理報到。

相關訊息可至111學年度四技二專聯合甄選委員會網站查詢，網址如下：https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter42/apply/，若對招生有詢問之處，可逕洽技專校院招生委員會聯合會，電話：(02)2772-5333。