南華大學日前舉辦「就業力學程-企業經營與人文講座」，邀請前行政院長江宜樺教授線上演講，以「年輕人對中美關係應有的認識」為題，分析中美關係現況影響到國際局勢以及台灣的處境及面臨的危機。對此，南華大學校長林聰明表示，近年中美關係到了臨界，加上2月爆發的烏俄戰爭，國際局勢相當緊張，對全球的經貿有相當大的影響，因此藉此可以讓學子更加關心國家大事、了解國際局勢，亦能培養關心全球的國際觀。

江院長從四個部分跟與會者分享，現在中美關係到底有多緊張？中美關係爲何會陷入極端競爭局面？中美可能爆發軍事衝突嗎？以及中美對抗下台灣如何自處？江院長指出，中美關係發展至今，是極端的競爭關係。今年5月美國國務卿布林肯發表的「中國政策」演說提到，中國是美國最關注的國家，是唯一有實力挑戰美國的國家。但美國並不想跟中國發生衝突，而習近平則表示十分重視美方「不尋求打新冷戰，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持台獨，無意同中國發生衝突」的表態。

南華大學舉辦企業經營與人文講座，邀請前行政院長江宜樺教授線上演講，談「年輕人對中美關係應有的認識」。(截圖/南華大學提供)

中美兩國都避免雙方衝突，但中美關係爲何會陷入極端競爭局面？江院長認為自習近平的一帶一路-絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路加速了中國的崛起，對於中國與鄰近國家的經濟發展也有相當大的影響。對此，拜登上台後，將中國視為唯一能威脅美國的競爭對手，除了修正川普單邊主義對抗中國的作法，更轉而積極與盟友合作，例如澳英美聯盟、印太經濟架構等。一帶一路與印太戰略弧針對性很清楚，主要原因是中國要恢復盛世而美國的衰弱要急著鞏固。

中美可能爆發軍事衝突嗎？中國與美國彼此間缺乏信任。中國認爲美國聯合西方盟國全力遏阻中國的崛起，甚至以台灣爲棋子準備拖垮中國；美國則對中國發起貿易戰、科技戰、外交戰，甚至不排除非核戰等級的軍事戰。

南華大學舉辦企業經營與人文講座，邀請前行政院長江宜樺教授線上演講，林聰明校長(右)致詞表示感謝。(截圖/南華大學提供)

以今年2月爆發的烏俄戰爭為例，俄國控制石油及天然氣的供應，引起全球性通貨膨脹。依此情勢台灣應如何自處? 台灣因地緣政治的原因，無法避免被捲入中美的抗爭，甚至可能成爲中美衝突的導火線。台灣在政治及外交上唯美國馬首是瞻，單在經濟及貿易上則極爲依賴中國，最佳策略是兩邊都不得罪，如果配合美國去刺激中國，台海可能爆發戰爭，屆時美日極可能介入，但不可能長期支撐，台灣須有此心理準備，美國可能出兵但是出兵規模有限。如何維持中美兩國均衡勢力，如何利益共存，才是中美關係的關鍵。現今的中美關係在江院長精闢分析下，讓大學生對國際局勢及台灣的重要性有更深入的理解。