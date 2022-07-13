國立臺南大學執行科技部計畫，與國立陽明交通大學、高雄科技大學、高雄師範大學、臺灣人工智慧學校、人工智慧產學研聯盟合作，共同邀請日本、加拿大、義大利、西班牙等國之專家學者組成國際研究團隊，將實體參與7月18至23日在義大利舉辦的IEEE WCCI 2022國際會議，並在國際電機電子工程師學會IEEE CIS中小學教育推廣HSO委員會支持下，辦理智慧計算中小學國際線上競賽，臺灣有五名中學生進入決賽，表現亮眼。期望能將臺灣師生出色的研發成果讓世界看見。

IEEE WCCI 2022國際競賽研習工作坊(左營高中場次)-學員與陽明交大柯立委教授及日本大阪都立。(照片/臺南大學提供)

本次智慧計算中小學國際線上競賽，共有臺灣、英國、巴西、韓國、越南、伊朗等國家30隊報名，經初賽與複賽，計有15隊進入最後決賽，其中包括高雄中學鄭勝宇同學、北一女林律安同學、左營高中蔡瑋哲同學、道明中學張聿丞同學以及臺南市復興國中王苡蕎同學等，將在7月23日進行線上決賽。

台南大學教授李健興表示，今年在義大利舉辦的IEEE WCCI 2022國際會議將以實體參與的方式辦理，在科技部的支持與經費補助下，今年共有9位台灣師生親赴義大利帕多瓦國際會議競賽會場，南大李健興教授團隊與陽明交大柯立偉教授團隊及高雄中學與左營高中學生將在7月21日受邀到義大利薩萊諾大學進行臺灣科技部計畫腦機介面之登月小車與無人機應用的最新研發成果發表，並將和義大利Loia校長團隊共同討論未來合作發展事宜，期待他們精彩優異的表現。