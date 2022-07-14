義守大學一直都是國際化資源豐沛的學校，一直都有世界各國頂尖學生海外求學的首選學校之一，校園擁有來自40多國、1500多位的境外生。許多學生飄洋過海到義守大學學習專業知識，也有不少學生來到義大學華語，日前義守大學與英國姊妹校諾丁漢特倫特大學(Nottingham Trent University)攜手合作推廣「臺灣優華語計畫」，約20位學生來到義守大學進行華語文研習，在校生熱情歡迎他們的到來，甚至還當起導覽員，分享在地文化。

雙方學生參與交流活動。(照片/義守大學提供)

為推廣臺灣華語文教育到國際平台，教育部推動「臺灣優華語計畫」，鼓勵臺灣各大學和歐美優質大學建立「校對校」的學術合作關係，並提供獎學金讓歐美國家的大學生來臺學習華語。義守大學近年來深耕全球，已經有五百多所姐妹校，這次合作的英國諾丁漢特倫特大學，與義大建立長久且深厚的合作情誼，共同建立Education Hub，開設PEAP學術英語課程，讓學子可以同時取得義守大學與英國大學雙學位。

首次來到台灣諾丁漢特倫特大學的學生Madeline表示，感謝義守大學的在校生擔任導覽人員，協助瞭解校園鄰近環境與採買日常生活用品，讓他們感受到義守的熱情。

交流活動結束後合照。(照片/義守大學提供)

來自羅馬尼亞的David表示，學校藉由美食的交流，拉近彼此的距離，也因此更進一步熟悉臺灣的樣貌。擔任導覽的國企系鄭文軒說，在帶領諾丁漢特倫特大學學生認識義大校園生活期間，透過雙方的交流，讓他更期待9月將前往英國求學的新生活。

國際及兩岸事務處處長吳岱栖表示，義守與諾丁漢特倫特大學合作，促進雙邊老師和學生交流，提高歐美學校師生對臺灣華語教學的認識，也感受義大國際化學習環境，增加海外學生來臺研修華語的意願。義守大學不斷深化與國際優質大學的互動，拓展外國學生來臺進行學術、語言文化學習等，積極推動國際交流機會，並以海外實習、雙聯學位等多元管道，讓在校生能利用大學四年時間，從校園出發走向國際，放眼世界。