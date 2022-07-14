具有學術影響力的分析資料庫「ESI基本科學指標」日前公布今年統計結果，中正大學在工程、一般社會科學研究表現榮登ESI世界排名前1%，中正校方表示，本校工程、一般社科學科研究方向近年朝跨域合作前進，除了爭取大型國家計畫，進行在地區域整合，也提升國際學術競爭力。

ESI資料庫是全球頂尖的學術指標查詢，統計時間以10年為基準，根據期刊論文發表數量、被引用次數多寡，篩選出國家、機構、學者、期刊等在22個學科領域的科學研究績效和實力排名。

中正大學研發長王祥辰表示，本校工程、一般社會科學領域近年從專一走向跨領域，除了研發全世界最小的活性奈米碳球，與美國史丹佛大學合作製造可充放電的鹼金屬氯電池，也因應5G開發電磁面鏡減少超過95%通訊盲區，並於鄰近民雄工業區成立智慧化齒輪生產自動化示範線等。團隊也以數位科技霸權與社會正義危機、永續智慧城市等議題，分別獲科技部「人文社會科學研究卓越計畫」、「回應國家重要挑戰人工智慧專題研究國家型計畫」等補助，日前更取得「精準健康跨域推升計畫」，進行醫療臨床產品開發與應用的產學合作。

中正大學機械工程學系王祥辰教授指出，本校已是教學、研究及產學並重的綜合型大學，今年工程、一般社會科學學科雙雙進入ESI前1%，成為該校優勢學科，其高度被引用論文更可視為全球具高影響力的學術文章。