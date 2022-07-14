由海峽城鄉發展基金會主辦的「我從對岸來，築夢鄉野中」台灣青年代表，廈門市海滄區海峽城鄉發展基金會理事長李佩珍，在第十四屆海峽論壇大會上，分享了在大陸展開社區營造、推動兩岸城鄉發展交流的工作經歷。

海峽城鄉發展基金會是大陸第一家由台灣青年組成的非公募慈善基金機構 ，2019年成立之後，結合海滄在地的基礎上，因地制宜地引進了台灣“先造人、後造物”的社區營造機制，按照“海滄所需、台灣所長”的方向展開了實踐之路。三年來，台灣青年踏入海滄，當地村民溫情給予回饋，兩岸社區營造觀念在交流與碰撞中相互融合，一起推動了城市更新、社會治理、鄉村振興等領域的發展。

圖為周文考(左)和社造員王嘉麟(右)進行“築夢”分享。(照片引用/中新網葉藝琳 攝)

身為海峽城鄉發展基金會社區營造員之一的王嘉麟表示，自己在2021年4月被派至位於海滄區天竺山腳下的赤土社當中，在實踐創建村落的過程中，自己甚至創下了整個海滄區首次的“村民表揚大會”，為了就是能夠有一個互相了解彼此的機會，凝聚大家的共識。現在的赤土社，透過海峽城鄉發展基金會的幫助，利用當地的優勢以及外力資源的支援，研學觀光舉辦得十分出色。此外，赤土社街道也煥然一新，破舊的老宅搖身一變為書香滿溢的公益書屋、陶藝館，市民菜農等產業也在穩定發展中，赤土開心婆婆西鼓隊、青年導覽隊喚醒了村莊活力，讓這個曾經以種植水稻為主的村莊變身成農業、文化、旅遊為一體的鄉村振興示範村。

廈門市海滄區海峽城鄉發展基金會理事長李佩珍表示，自己從2014年帶著在台灣所累積15年的社區營造工作經驗來到廈門，在推動的過程中卻有意外的收穫，“培根計畫”竟達到“雙向扎根”的作用，不僅讓村民扎下對家鄉文化自信的根，更讓台灣青年扎下對這片土地認同的根。來此地的台灣青年們不畏艱難，為了就是共同搭建兩岸城鄉發展的交流平台。

據了解透過李佩珍理事長的帶動，前後已有40多位台灣青年到廈門海滄區基層工作，累積培訓了137位大陸甘肅及寧夏擔任扶貧幹部，目前已有3名台灣青年正駐點於寧夏，展開為期14個月的“西部培力”工作。