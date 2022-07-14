日前新北市青棒代表隊拿下111年玉山盃全國青棒錦標賽冠軍，取得2022年第30屆世界盃青棒錦標賽中華代表隊組訓權，今(13)日侯友宜市長於市政會議嘉勉球員及教練，並頒發80萬元獎勵金，感謝團隊並鼓勵選手全力以赴，爭取世界冠軍。

本年度玉山盃全國青棒錦標賽新北市代表隊以穀保家商17位球員及鶯歌工商3位優秀選手組成聯隊。在6月12日於天母球場進行冠軍賽，是新北與桃園繼去年因天候裁定並列冠軍後再度交手，新北由林盛恩完投7局，壓制桃園打線，三振無失分，率隊以3比0獲勝勇奪冠軍，取得二連霸的佳績。

新北青棒代表隊於天母棒球場勇奪冠軍合影。(照片/教育局提供)

賽後中華民國棒球協會隨即召開選訓會議，並公布中華培訓隊藍白對抗賽培訓名單36人名單，其中包含新北市13位選手，培訓隊在第一階段集訓後，7月份將展開7場藍白對抗賽，以遴選代表隊名單，參加9月9日至18日於美國佛羅里達舉行的世界盃棒球賽，預計提前於9月2日赴美，與美國、加拿大、澳洲進行熱身賽，熟悉國際賽強度並調整時差，力拚U18世界盃連霸。

本次總教練周宗志曾於2019年率隊拿下U18世界冠軍，今年再次取得組訓權，他表示，世界賽的層次與國內賽大不同，期許選手們將心理素質提到最高，到國際舞臺看見世界之大，盡全力拿下好成績。

榮獲最有價值球員獎的穀保家商高二選手林盛恩，生涯最快球速可達154公里，擁有強勁超群的他入選中華培訓隊，也受到教練大力讚許，他謙虛說道，不論選訓的結果如何，打好每一場比賽最重要。主力捕手穀保家商高三宋嘉翔於本屆賽事表現亮眼，拿下打擊獎、打點獎及最佳捕手，名列中華培訓隊捕手陣容，未來將參加職棒選秀。他表示希望有機會參加世界盃，為高中階段棒球生涯留下璀璨的紀錄。

新北青棒代表隊穀保家商林盛恩。(照片/教育局提供)

教育局長張明文表示，新北持續培育體育人才、厚實選手實力，更致力推廣棒球運動，基層棒球隊伍展現豐碩成果，除青棒在本賽事獲得佳績以外，青少棒亦將由二重國中領軍參加2022美國小馬聯盟(PONY)小馬級（13－14歲組）世界青少棒錦標賽，希望藉此帶動各級校園愛棒球的風氣，期許更多新生代球員加入燃燒棒球魂的行列。