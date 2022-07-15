「面對加速的氣候變遷，我們必須保有韌性的思維來達到永續的目標，而生態檢核和自然解方，就是提高環境韌性的重要手段。」東海大學生態與環境研究中心江智民主任表示，為達到聯合國大會將2021-2030年訂為「生態系修復十年」全球永續發展目標，社團法人中華民國荒野保護協會等生態社群產學民界支持系統與東海大學生態與環境研究中心，為了許一個「自然解方」，將進行「生態社群跨領域實務合作宣言」簽署及宣示，並遞交給行政部門代表，期許落實聯合國大會與《生物多樣性公約》。

東海大學致力永續發展，左起生科系教授林惠真、卓逸民、江智民、林宜靜等人長期關注並投入環境與生態議題。(圖/東海大學提供)

為了藉由生態檢核及相關環境治理作法上的溝通經驗，進一步探討交流自然解方後續推動與實踐路徑及方法，以回應目前國家在經濟發展、環境治理、公共工程執行與生態環境間權衡的挑戰，生態專業社群與擁有「東大溪整治中公私協力成功經驗」的東海大學，於7/16（六）和洪申翰立委國會辦公室主辦，邀請立法院副院長蔡其昌、科技部政務次長林敏聰、經濟部政務次長曾文生、工程會副主委顏久榮、農委會副主委陳添壽、立委洪申翰、東海大學董事長吳清邁、副校長張嘉修、研發長林惠真、台灣河溪網召集人廖桂賢、荒野保護協會理事長李騏廷等產官學民各界代表，於東海大學茂榜廳舉辦「從生態檢核到自然解方：跨領域實務挑戰」研討會，探討從「生態檢核」邁向「自然解方」的實務建議，東海大學研發長表示，本次研討會將支持各界以新興觀念及跨域合作形式，解決層出不窮的社會挑戰。

林惠真教授表示，自然生態系提供人們多樣的生態系服務，包括供給、調節、文化和支持等面向，所以本次研討會將由生態友善聯盟李玲玲教授進行「從生態檢核到自然解方」專題演講，並依「生態檢核」及「自然解方」兩大主題為探討核心，討論「國家政策發展如何回應國際對自然解方的重視」、「從民間角度看待生態檢核的困難與建議」、「生態檢核實務問題」、「跨領域溝通與合作契機」及「自然解方推動和實務挑戰」等議題，並期許實現「人與自然和諧共生」的願景。