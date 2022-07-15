炎炎夏日，同學們在享受暑假的同時，不妨嘗試接觸新鮮領域。中山女高圖書館向全校師生邀請，一起來認識最夯的NFT、元宇宙AR體驗、數位科技和視覺設計的交織應用等，讓同學、師長能跟上最新的潮流，並為下學年的自主學習探索新的方向。

配合教育局元宇宙總體教育計畫政策與教育部新興科技促進計畫，中山女高圖書館邀請許多業界知名的設計師、總監開講，於7月起辦理一系列新興科技講座與工作坊。結合當前重要科技議題，如區塊鏈、大數據、虛實整合科技等，為師生留下深刻的經驗。

本次活動講座題材多元，包含大數據時代下的文本分析、電子樂器製作與互動、參數性造型設計及交互式 AR 視覺設計等10項講座，提供給師生參與。此外，活動除了引進陽明交大、政大等外部資源，透過實作累積學生歷程檔案外，同時也與來自紐約、英國等新秀設計師進行合作，以遠距視訊的方式，進行交流與對談，由新世代專業人分享該領域的新興科技工具之應用，開拓師生視野，期許參與者能將這些新知充分吸收，並應用在未來的人生道路上。

活動排程如下：

同學一起動手做《學生實戰工作坊》

7/08-10 做自己的電子樂器—手勢感知裝置與個人化聲音合成器

7/13-14 參數式造型設計

7/19 生成式衍生圖形到人機互動–初探視覺互動程式p5.js

7/25 在 Adobe Aero 中創建交互式 AR 視覺設計

老師趕緊看這裡《教師增能講座》

7/05 大數據時代下的文本分析

7/23 從裝置介面互動設計引導到生成式衍生互動教學實戰

老師同學一起來1《中山 NFT 系列活動》

7/11 去中心性NFT的分散式記憶封存—從美術館策展與藝術行動談起

7/12 NFT可以幫助非營利行動者嗎？—NFT 的除魅與拋光

老師同學一起來2《Next Gen：領域新秀實戰技能短講》

7/15 以服裝連結現實探索－紐約時裝週中山連線

7/27 不只是視覺，服務設計的整合設計思維－Figma協作設計