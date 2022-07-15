科技部舉辦111年度補助大專學生研究計畫，龍華科技大學於學校積極鼓勵，且各學院合作力推，舉辦各式學研活動和競賽，累積龍華科大師生的研發量能 。於今年共獲審核通過28件，件數最多的為工程學院15件，其次為管理學院8件及人文暨設計學院5件，通過件數及通過率逐年成長，今年更創歷年佳績，顯見該校在教學、研究及實作技能上相輔相成，表現相當出色。

龍華科大校長葛自祥表示，對於未來學生若要升學、出國留學甚至求職，大專生研究計畫都非常重要且具影響力的。研究所的甄試中，許多教授最看重於學生對於研究是否有濃厚的興趣，因此當學生曾榮獲大專生研究計畫，就表示他從大學開始就盡力投入心力在專研的領域上，若是學生預計未來要出國留學，這段經歷都將成為讀書計畫中的加分項。

葛校長指出，有些人的迷思是，科大重實務，研究只是其次。但研究可分為「基礎型研究」和「應用型研究」共兩種，前者是一般大學最常見的實驗室科學研究，研究的可能是未來20年後有潛力的科學項目;後者則是科技大學利用產學合作，讓學生幫企業解決目前的問題或是兩年內可能會遇到的實際問題。完成後，會將執行的過程寫成研究報告或是論文發表，除了可以作為教授本人的升等論文，也可以當作範本提供給面臨相同困境的企業。

「龍華師生做研究，不僅是為了研究而研究，主要在於優質產學合作的成果」

葛校長指出，技職校院與普通大學未來發展路線不一樣，普通大學的學生理論知識較扎實，於前端的設計能力比技職生強，但技職生在後端的製作、測試部分的實作能力強，其中關鍵在於讓學生在學校就開始實習，不單單只是吸收課本上的理論知識外，也多鼓勵學生到基地自己動手做，增加自己的實務經驗和能力。

龍華科大設置2座類產業環境實作基地，培訓學子成為業界搶手人才。(圖/龍華科大提供)

龍華科大以強調「產業應用」的務實致用作為技術研發的宗旨。學校位於台灣北部重要工業區樞紐，周遭圍繞林口、華亞、龜山、樹林、土城及新北等6大產業聚落中心；而附近有多家傳統製造業工廠、新莊副都心及新北知識產業園區等，範圍內涵蓋台灣未來發展的關鍵產業如電機、電子、光電、機械、資訊與通訊等領域。期許透過學校的教育，為產業培養出更多實務人才，提供創新技術服務，以協助傳統產業升級外，同時加速推動五加二創新產業。

曾連續6年榮獲教育部典範科技大學計畫的龍華科大，深耕多項應用技術，近年更獲選教育部產業菁英訓練示範基地，是全國私立科大中唯一設置「3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠」及「（5G）行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠」的學校，擁有接單的能力，提供學生累積經驗，在校就可與業界同步，進行產線場域的實作，也可以對焦產業的實際需求，促進產業升級，達到產業知識化，提升產業專才知識創新和應用能力。

龍華科大鼓勵學子下課就到基地動手操作，加強實務能力。(圖/龍華科大提供)

葛校長強調，近年持續投資校園各項軟硬體建設、發放各類激勵教師獎金，年年都破千萬，在110年共發出包含獎勵教師推動實務教學、獎勵教師學術著作、產學合作、專利、技轉、教師指導學生參與競賽、考取證照等獎勵金，總金額更將近2500萬。期許藉此可提供學生有更好的未來與成就，也可對國家產業盡一份心力。