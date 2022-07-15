日前台灣面臨疫情與邁入超高齡化的影響，今（14）日中臺科技大學校長陳錦杏與秀傳醫療體系執行長黃靖媛率領雙方團隊，於秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院，再度簽訂「產學合作」契約書，延續雙方緊密無間的合作關係，深化產學各面向的合作，創建學校與醫院技術合作的交流管道，共同培育優質專業的醫療產業人才。

創校56年的中臺科技大學，培育我國健康產業優質專業人才。2019年成立人工智慧健康管理系，2021年設置全國首間校園日照中心「謙和賀社區長照機構」，並於2022年設立「謙和賀居家長照機構」；也承接臺中市政府委託經營廍子非營利幼兒園及潭秀非營利幼兒園，培育從幼兒到老人的全人健康照護專業人才。此外，中臺科技大學連續獲得教育部高等教育深耕計畫獎助金，辦學績效深獲肯定。

秀傳醫療體系執行長黃靖媛表示，中臺科技大學與彰化秀傳醫院早在20多年前（民國89年）就開啟合作之門，辦護理二技學分班，民國92年護理系學生開始到院區內外科病房實習，學生畢業後也陸續到秀傳醫院任職；民國101年迄今再度攜手合作，開辦護理碩士學分班，學校護理系師資到院授課，並且提供院內醫護主管授課機會，開啟學校與醫院間密切產學合作的契機。秀傳醫療體系營運長陳秀珠也表示，感謝學校每年推薦優秀應屆畢業生任職秀傳，秀傳也提供良好的就業機會，優先錄用校方推薦的畢業生。

中臺科大陳錦杏校長表示，疫情潛在的威脅加上人口日趨老化，無論防疫或長照都需要大量的醫事人才，攜手秀傳醫療體系醫院共同培育新世代醫護專業人才；另外在疫情期間，感謝秀傳體系醫院提供實習生嚴謹、完善的個人防護裝備，因應疫情變化滾動式修正實習計畫，讓學生在第一線臨床環境中學習最寶貴的防疫經驗。中臺科技大學研發長許世光也表示，希望透過智慧醫療科技在照護與健康領域的運用，培育急性醫療及長照服務的多元化人才，共創智慧照護新願景。

統計彰化秀傳醫院院區，目前自中臺科技大學畢業就職的護理人員約有130人，佔護理人員比率高達24%。秀傳醫療體系擴大與中臺科技大學的合作，除了彰化秀傳醫院、彰濱秀傳醫院外，今年8月起再加入南部院區-臺南市立醫院及高雄市立岡山醫院，提供中臺科技大學學生多元的實習環境。期待雙方合作，共同培育更多新世代醫事人才，守護國人的健康造福民眾與社會。