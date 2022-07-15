玄奘大學法律系與明典法律事務所自今年9月開始，於隔周三會在玄奘大學的圖書資訊大樓，提供免費的法律諮詢。7月14日雙方在玄奘大學舉辦簽約儀式，由玄奘大學法律學系蔡震榮系主任主持，同系林朝雲助理教授、明典法律事務所張婉娟律師代表簽署，且現場邀請立法委員林思銘、同校社會科學院院長黃軍義觀禮見證。

為擴大新竹地區民眾訴訟諮詢服務，善盡社會責任，且為提升法學教育之品質，玄大法律系主任蔡震榮教授和林朝雲助理教授苦心規劃，與明典法律事務所簽訂「實習合作契約書」由玄奘大學法律服務社接案受理新竹地區民眾法律諮詢案件，並由明典法律事務所執業律師蒞校臨本系負責解答民眾法律諮詢，也能升法學教育之品質，培育理論與實務兼備之法律系學生。

明典法律事務所合夥律師邱懷祖表示，為了支持玄奘大學法律學系重視社會教育的理念，決意無償到校協助提供免費法律諮詢，倘若本件實習合作將來能向有關單位申請補助或獎勵，也同意將因此產生的鐘點費及車馬費，全數捐贈玄奘大學法律學系設立清寒學生之獎助學金。

玄奘大學法律學系與明典法律事務所簽署(法律服務實習合作)契約。(照片/玄奘大學提供)

受邀觀禮的立法委員林思銘則表示，玄奘大學法律學系引導學生積累實務經驗，同時滿足民眾法律需求的辦學方法深感欽佩；也高度肯定明典法律事務所，在疫情肆虐的關鍵時刻，願意共同推動免費法律諮詢，可謂取之於社會、用之於社會，勇於承擔律師的社會責任。

玄奘大學法律學系總結表示，其每年為國家培養許多優秀的法律人才，感謝明典法律事務所提供本系學生實習的機會，以培育更多專業法律實務的人才；樂見雙方透過簽約建立實習合作平台，希冀能透過此次合作，進一步擴展合作的面向，擴大學術與實務交流；也期望學生在本次實習合作過程中，累積豐富的法律服務經驗，並將自己所學貢獻社會，方不失一位法律人於宣誓時之初衷，也期許未來能為國家社會培育更多法律專業人。