重視教學品質、學習績效及關懷學生的玄奘大學，2021年自辦品保，受評系所全數通過，教學品質獲得高等教育評鑑中心認可與肯定。玄大積極創新跨域與產業鏈結，優化學習環境，提供學生多元實習平台，實踐學用合一，接軌國際。學生征戰國內外競賽屢獲佳績及證照高考成績亮眼的優秀表現，即為該校辦學認真的成果證明。

此外，玄大鼓勵學生「立足國際，放眼全球」，連續5年獲教育部學海計畫或該校豐厚獎助金，已有 27 名學生至日本關西大學、松山大學、美國匹茲堡州立大學、克拉克大學、韓國檀國大學等校交換遊學；已有45名學生前往日本大型國際滑雪場、渡假飯店、越南紡織廠實習，並透過學校補助機票費用的移地教學計畫，推派183 位學生赴美國、日本、韓國、捷克、德國、義大利等國進行海外學習。近兩年雖受新冠疫情影響，國際交流仍未間斷，學校開設的國際視訊合作課程，授課學生累計百人次以上。校園內積極營造多元文化學習環境，透過外語比賽、異文化體驗活動，將國際元素在地呈現。

玄奘大學藝術與創意設計學系個人獨立空間創作教室。(圖/玄奘大學提供)

玄奘大學耗資千萬投資創新教學軟硬體，並持續優化教學環境。繼斥資四億打造高級教學實習飯店後，陸續建置專業教室，如斥資百萬打造「多功能和風情境教室」，讓學生有更多機會接觸日本文化、沉浸學習日語的環境。專題導向式學習教室、創新雲端教室內先進的AR/VR/XR(虛擬/擴增/混合實境)、實踐「做中學/學中做」理念的創客生態育成基地，運用這些創新的教學設備與環境，參與企業跨域產學合作及創新創業團隊競賽。如結合全球知名公共藝術IP CowParade國際奔牛節，藝術設計學院師生創作藝術小牛進行愛心義賣，體現創新跨域、創客的精神。

在校長的帶領下，玄大各學院積極建立實習平台，與國內部分如台北遠東國際大飯店、紡拓會等41家大型機構簽訂MOU，國外部分如日本知名連鎖飯店NASPA New Otani (新大谷酒店)」、長野県湯澤溫泉滑雪場。近三年來有超過500名以上的學生參與MOU機構相關課程學習，其中更有近30位優秀學生正式獲聘。315位學生考取社工師、心理師、律師、書記官、法警、禮儀師、管家、女裝、SCA咖啡烘焙、 Unitys 3D、數位成音及數位剪輯等專業證照；除此，應日系2022年的日語檢定考通過者中，更有2位以N2以滿分通過。

玄奘大學影劇系實驗劇場。(圖/玄奘大學提供)

位於新竹的玄大是一所不斷提供最新多元學習環境、國際學習機會的高校，讓孩子們能夠成就夢想，在玄奘大學能夠成為你想成為的人！