中國醫藥大學與亞洲大學系統學校「中亞聯大」，目前正積極籌建大型老人復健綜合醫院及附設長照機構共1627床，預估近年內需求醫療、護理、長照等與醫務相關人才近3000人，兩校合力培育學生，投入服務。亞大校長蔡進發說：希望有志從事醫療服務的同學進來亞大，畢業即就業！

中亞聯大投入籌建醫療、長照機構，培育3000位大健康產業人才。圖為亞洲大學附屬醫院，已成為中彰投重要的區域醫院。(照片/中亞聯大提供)

中國醫藥大學今年獲台中市政府委託，展開籌設興建經營「台中市老人復健綜合醫院」及附設長照機構共1427床。近日亞洲大學亦獲教育部通過，籌建附設住宿式長照機構200床。預估正式營運後，近年內醫療相關人才需求量有3000人。蔡校長指出，亞洲大學有護理學院、醫健學院，培育護理、長照、醫管、物治、聽語、職治、視光、醫技、生醫、營養保健等人才，且這些系所學生國考證照的通過率，大大超過全國平均數，多數同學畢業即能取得證照，立即投入職場服務，且平均月薪50K以上。

「中亞聯大」與亞馬遜AWS，創設「智慧醫療大健康產業」雲創學院，由「中亞聯大」董事長蔡長海(右四)、 AWS香港暨台灣總經理王定愷(右二)、中醫大校長洪明奇(右三)、亞大校長蔡進發（右五）、與會貴賓共同揭牌。(照片/中亞聯大提供)

中國醫藥大學、亞大都有附屬醫院，兩校共有20個附屬醫療體系單位，不但口碑優質，提供給同學實習場域，畢業後也有相當豐沛的職場與就業機會。亞大與亞馬遜AWS設立的雲端學院，正全力推展智慧醫療的大健康產業人才；並推動AI、元宇宙的醫療課程教學，因應科技醫療所需技能。蔡校長說，「選擇亞大，是年輕學子，投入智慧醫療產業的很好機會！」