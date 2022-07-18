111學年度陸生來臺就讀碩博士班正式分發於今（7/18）日放榜，計有45校共錄取465名，招生達成率僅31%，而錄取人數前三名的學校依序為國立臺灣大學、國立清華大學及國立陽明交通大學。

111學年度招收陸生報名錄取統計資料。（圖/陸聯會提供）

據陸聯會表示，今年有45校共錄取465名陸生，較去年減少241名（去年51校錄取706名），招生達成率只有31%，其中國立臺灣大學錄取人數與去年同為最多，共計78人，次依序為國立清華大學64人、國立陽明交通大學40人、國立政治大學33人、國立臺灣師範大學32人、輔仁大學30人、國立成功大學26人、國立臺灣藝術大學21人、國立臺北科技大學18人、世新大學15人及國立臺灣科技大學12人。與去年相比，錄取人數大致呈現下滑的趨勢，僅清大與臺藝大增加。

110學年度陸生錄取國內碩博士班學門分類統計表。（圖/陸聯會提供）

在校系選擇方面，最熱門的科系為軟體及應用的開發與分析學類41人，其次是時尚、室內設計及工業設計學類37人與管理及行政學類 34人，相較去年，則是以管理及行政學類最多，其次才為時尚、室內設計及工業設計學類與軟體及應用的開發與分析學類。

陸聯會也提到，今年陸生碩博士班招生仍限在臺陸生報名，報名人次僅為839人，而去年報名人次卻為1422人，減少了將近4成的人次，由於最後一屆學士班陸生已於9月升上大四，未來恐將面臨沒有在臺陸生報名碩博士班的窘境，如何應對是將來的一大挑戰。