「2022年第52屆國際物理奧林匹亞競賽」17日傳來捷報，台灣勇奪2金3銀。本屆競賽由瑞士主辦，在75個國家、75個參賽隊伍368名參賽學生中，共獲得2金、3銀佳績，成績國際排名為第4名，表現優異。代表隊2位金牌獲獎者，分別為臺中市立臺中第一高級中等學校學生林奕廷、林韋辰同學；3位銀牌獲獎者，分別為臺北市私立延平高級中學學生林順文、臺北市立建國高級中學學生楊祐宇及臺中市立臺中第一高級中等學校學生吳昀諺同學。

2022物理奧林匹亞金牌-林奕廷。 （照片/教育部提供）

本屆國際物理奧林匹亞競賽因受烏俄戰爭影響，於競賽前臨時改由瑞士主辦，各國代表隊伍則依照大會規定場地進行線上賽。我國代表隊由國內大學10多名教授組成輔導團隊負責培訓，歷經國內初選、複選、決選研習營3階段，從2,717名學生當中選出5名代表我國參加比賽。

2022物理奧林匹亞金牌-林韋辰。（照片/教育部提供）

本次代表團由臺師大教授陳傳仁擔任領隊、臺大物理系退休教授蔡尚芳擔任副領隊，並由臺師大教授傅祖怡、賈至達、清大教授牟中瑜及陽明交大退休教授朱仲夏協助競賽試題翻譯及成績仲裁等工作，7月10至17日參加線上賽，大會17日公布成績並舉行閉幕典禮。

教育部為獎勵學生優異表現，凡獲得本項競賽金、銀、銅牌獎者，可依獲獎別保送或推薦大學院校。另於競賽獲金牌、銀牌、銅牌者，分別可獲得教育部頒發新臺幣20萬元、10萬元與5萬元獎學金，但同一年度獲得同一學科或不同學科2種以上獎項者，擇最高獎額辦理。另外，國教署表示，本競賽明年將由日本主辦，將持續選、培訓優秀學生參與競賽，以促進國際交流並爭取榮譽。