天主教輔仁大學及輔仁大學附設醫院（簡稱「輔大醫院」）與天主教花蓮教區醫療財團法人台東聖母醫院（簡稱「台東聖母醫院」）將攜手視訊會診醫療合作，為偏鄉醫療注入新力量。由輔仁大學校長江漢聲、副校長謝邦昌、輔仁大學附設醫院副院長江清泉率與台東聖母醫院院長陳良娟等人率領團隊同仁進行交流，為視訊會診醫療合作奠定良好的基礎。

輔仁大學校長江漢聲表示，輔大醫院邁入開院第五年，主要服務新五泰（新莊、五股、泰山）地區居民，在新冠肺炎疫情的衝擊下，改變了民眾的就醫模式打破距離的限制，讓新五泰地區以外的民眾也能共享輔大醫院的醫療資源。輔仁大學附設醫院副院長江清泉說，秉持著醫療傳愛的核心價值，視訊會診科別初期以骨科為主，再依辦理經驗擴展到其他科別，提供台東民眾以病人為中心、溫馨有感的全人照護。

台東聖母醫院院長陳良娟:台東聖母醫院以「沒有圍牆的醫院」自許，服務範圍綿延台東176公里海岸線，希望藉由與輔大醫院的視訊會診合作，能提升台東地區民眾專科門診可近性。

輔大醫院與台東聖母醫院將自今年8月起提供視訊會診醫療服務，期待能透過天主教醫院之間的密切合作、彼此間互補的方式，建立資源共享、溝通合作之平台。未來更將結合台東聖母醫院遍及偏鄉的訪視車，透過遠距視訊科技，開發嶄新醫療模式，縮短城鄉醫療資源差距，讓醫療照護零距離。為台灣人民健康把關，提升整體醫療能量與競爭力。