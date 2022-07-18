「用部落的心，守護與傳承家鄉的根」。義守大學傳播與設計學院原住民專班的林丞恩，來自南投賽德克族，為了傳遞家鄉部落文化，透過畢業專題來規劃拍攝「獵人紀錄片」，以青年獵人作為故事主軸，製作等比例的德鹿谷村地形模型，讓部落長輩藉模型回憶過往打獵事蹟，林丞恩推動部落文化的用心令外界感佩不已。

林丞恩說，「身為原住民，更應該要正視自己的文化」，對攝影與大眾傳播都很有興趣的他，期許能將興趣與原住民文化結合在一起，於是下定決心就讀義守大學的傳播與設計學院原住民專班。在大二時，林丞恩透過學校產學合作，擔任原住民族廣播電台「原來好Young」節目主持人，學校積極為學生開拓舞臺，讓他能夠展現專業的同時，也讓部落文化被大家看見。

林丞恩說，義守大學就像是「第二個家」，在大學四年中師長關愛讓他感受家的溫暖(照片來源：義守大學提供)。

林丞恩表示，義守大學就像「第二個家」，在學校與師長的互動中也能感受到部落的溫暖。尤其是在大學四年中遇到了他的人生導師，傳設原民專班老師胡哲豪。胡老師曾對他說，「只要努力，都可以成為原住民的人才」，正是這句話，開啟林丞恩的圓夢之路。林丞恩用自己的方式展現對自己族名歷史的認可，他的家鄉部落在2021年恢復已消失72年的傳統舊名「德鹿谷」村，不僅拍攝部落的打獵文化，還製作部落德鹿谷村的等比例地形模型，透過模型描述當年狩獵的故事，也將此模型贈予部落，讓更多人認識德鹿谷村。

林丞恩說，義守大學就像是「第二個家」，在大學四年中師長關愛讓他感受家的溫暖。(照片來源：義守大學提供)

今年畢業的林丞恩以年輕人視野，傳承部落豐富的文化底蘊，他選擇繼續升學，接下來將就讀義大的公共政策與管理學系在職專班，計畫將來回到家鄉從事部落的公共事務，透過年輕人的力量，將「看不見的價值」與「文化認同」傳遞出去。