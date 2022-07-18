桃園市政府教育局與國立臺灣師範大學共同主辦的 2022 年專業英文聽寫能力與詞彙能力大賽成績出爐，龍華科技大學應用外語系榮獲大專外語類組團體冠軍。另外，在電機與電子、資訊(計算機)、電競、餐飲、觀光及生活與職場應用類個人組中，分別奪下4冠軍、4亞軍、4季軍及4金腦獎榮耀，總計奪得17個獎項，在各校菁英中脫穎而出，成為此次大賽最大贏家。

龍華科大學子參加桃市2022專業英文聽寫與詞彙大賽，總計獲17獎奪團體冠軍。(照片/龍華科大提供)

主辦單位表示，大賽目的透過競賽培養學生英語學習興趣，提升學生職場與生活應用專業英文聽力與詞彙能力，以有效縮短學用落差，並建立國際化的專業語文核心能力。2022大賽賽程，雖受疫情嚴峻影響，但參賽人數不減，高手環伺競爭非常激烈。

龍華科大表示，專業科目由全英語授課(EMI)課程昝家騏老師指導下，技優領航專班學生何侑勲與李威霖，分別榮獲電競類、資訊(計算機)類冠軍與季軍佳績。何侑勲獲獎後興奮表示，這學期選修全英語授課(EMI) 專業科目，透過課程增加使用英文聽說讀寫的機會，獲獎除了是肯定在語文學習的辛勤努力，未來面對職場生涯，也更加充滿信心。

校方表示應外系學生蔡宜宸，由劉欣旻老師指導，獲得餐飲類冠軍；應外系何冠賢，由連維志老師指導，獲得生活與職場應用類冠軍；應外系謝昀佐，則由許祖嘉老師指導，奪下觀光類冠軍；電子系張志聰老師指導郭文楷，榮獲電機與電子類亞軍；觀休系黃斐馨老師指導許雅婷，獲得餐飲類亞軍表現均非常出色、值得嘉許。

龍華科大校長葛自祥表示，學校致力提升雙語競爭力，目前逾九成五應屆畢業生均能通過CEF A2外語檢測，三成以上的應屆畢業生通過難度更高的CEF B1外語檢測，成績在私立技職校院中相當難得，本次專業英文聽寫能力與詞彙能力大賽，龍華科大獲得大專組團體獎冠軍，也充分證明學子的外語實力。

龍華科大推動EMI課程，並舉辦英語各類競賽，精進學子職場英語能力。(照片/龍華科大提供)

語言中心林佳平主任指出，110年龍華科大獲得教育部補助大專校院學生雙語學習計畫，推動全英語課程強化學生英語能力。全台私立科大僅有6所獲得雙語普及提升計畫類補助，學校大力推動EMI課程，以提升學子英語學習興趣，藉由各類競賽，精進英語口語表達及綜合統整能力，期能有效增進學子職場競爭力。