教育部111學年度高級中等學校免試入學及特色招生考試分發入學，7/19日公告分發結果。考生上午11時起至各就學區免試入學委員會主委學校及招生學校網站查詢錄取結果，並於7月21日報到。

111學年度高級中等學校免試入學報名人數共有12萬9,382名，錄取12萬8,426名，錄取率99.26%；另有關特色招生考試分發入學部分，111學年度有基北區、桃連區及嘉義區等3區辦理，已與就學區免試入學分發完成，特招共有7所學校，總招生名額217名，總報名人數計364名（基北區253名、桃連區46名、嘉義區65名），合計錄取172名，總錄取率47.25%。

111學年度高級中等學校特色招生考試分發入學錄取資訊一覽表(圖/教育部提供)

國教署提醒錄取的考生，務必依照規定時間向錄取學校報到，可善用學校網站招生宣導專區查詢當天報到程序及應繳資料，也可進一步了解學校課程安排、發展特色、未來進路及暑期活動等資訊。

未獲錄取的考生，可再報名參加由各主管機關核准辦理的特色招生專業群科甄選入學續招，辦理學校名單、招生名額等訊息，已於7月15日起公告於「111學年度特色招生專業群科甄選入學委員會」網站(https://special.tnvs.tn.edu.tw/)。另外，也可參加各主管機關核准招生學校辦理的免試入學續招，辦理學校名單、招生名額等相關訊息，8月8日起公告於「教育部主管高級中等學校辦理免試入學續招資訊網」（ https://project.tnvs.tn.edu.tw/continu_stud/ ），可逕行上網查閱。