「大象長長的鼻子正昂揚，全世界都舉起了希望~」一開口在場所有人屏住呼吸，聽到最後一句時無一不起雞皮疙瘩，甚至覺得感動。臺北啟鳴之聲合唱團與南投原聲合唱團在南投信義鄉的台灣原聲音樂學校為了9月24日在臺北所辦理的公益音樂演唱所進行的交流活動，此次音樂會，要特別感謝台北富邦慈善基金會的牽線，才能讓臺北市立啟明學校的啟鳴之聲合唱團與原聲合唱團一起同台展歌喉。

啟明學校，聽「原」來「視」天使在歌唱排列中 。 (照片/啟明學校提供)

啟鳴之聲合唱團指導老師徐逸卉透過遠距教學與排練，讓學生們熟悉歌詞與合唱，暑假期間仍未減少練習。本次合唱的表演曲目有扣人心弦的「快樂天堂」及揚名國際的「拍手歌」，特別是要用布農語一起合唱，同學們在排演前利用時間加緊討論與練習，今天的排演一開口就讓現場的所有人震懾，深獲指揮馬彼得校長的肯定，馬校長說，他不知道為什麼這樣的組合會碰撞出如此感人的歌聲，連他自己在指揮時都被深深的感動。

啟明學校，聽「原」來「視」天使在歌唱 。 (照片/啟明學校提供)

南投原聲合唱團是位在南投信義鄉的台灣原聲音樂學校，因一部電影「聽見歌在唱」，讓世界更多人認識我們臺灣的瑰寶及天籟之聲，更因一首「拍手歌」揚名國際，這次啟鳴之聲合唱團很榮幸可以與原聲合唱團一起練習並同台演出，對於學生們來說都是充滿期待與鼓勵。

啟明學校，聽「原」來「視」天使在歌唱 。 (照片/啟明學校提供)

正式演出時間訂於111年9月24日假新北市板橋藝文特區進行音樂展演，活動主旨希望透過歌聲來傳遞多元文化，並讓學生有更多的演出機會及培養自信心，透過最真誠的歌聲搭起共融的橋梁，並享受片刻的愉悅感，期待當天可以用最真誠的歌聲感動在場的觀眾，帶領大家迎接生命的美好與希望。