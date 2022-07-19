111學年度四技二專日間部聯合登記分發入學招生，通過登記資格審查的考生，於7月19日10:00起至7月25日24:00止進行繳費作業。考生繳費管道及期限為(1)臺灣銀行臨櫃繳款，至111年7月25日15:30止；(2)其他金融機構(含郵局)跨行臨櫃匯款，至111年7月25日15:30止；(3)各金融機構自動櫃員機(ATM及網路ATM)轉帳繳費，至111年7月25日24:00止，(4)便利商店繳費，至7月20日24:00止；逾時概不受理。

本招生為111學年度四技二專日間部最後入學管道，請考生儘早完成繳費。通過登記資格審查之考生，於規定繳費時間內完成繳費後，2小時(便利商店需3個工作天，不含例假日)即可上網查詢繳費狀態；另外無論辦理集體或個別繳費的考生(包含免繳費之低收入戶考生)，均須於繳費期間內查詢繳費是否成功，才可於111年7月28日10:00起上網查詢實際招生名額、各招生群(類)別之校系科(組)、學程考科成績權重組合人數累計表及個人總成績，達到最低登記標準之考生再於111年7月28日10:00起至8月2日17:00止，上網選填登記志願。此外考生可選填登記志願之所屬群(類)別須與報考統一入學測驗之群(類)別相同，志願總數最多可選填199個為限。

因感染COVID-19確診考生，而無法全程參加4月30日、5月1日之統測考試，欲以專案考生報名者，亦須於7月19日至7月25日本招生所訂個別繳費期間，檢具專案考生資格文件證明及填妥「A.因應新冠肺炎疫情影響專案考生特殊需求申請表」、「B.志願順序表」，並檢附「C.自傳、讀書計畫、在校歷年成績單」等備審資料提出申請。【專案考生必繳申請表件】可至本招生官網「防疫應變專區」下載。

111學年度四技二專日間部聯合登記分發入學招生，共計71校2,490系科（組）、學程參與招生，預定提供24,407名招生名額(實際招生名額將於111年7月28日公布)。欲報名本招生之考生，請務必詳閱111學年度四技二專日間部聯合登記分發入學招生簡章，並請隨時上網查詢最新消息，網址為https://www.jctv.ntut.edu.tw/union42/。