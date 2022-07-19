香港城市大學是第一所赴台灣招生的香港院校，也是香港特別行政區政府資助的八所大學之一，每年為20,000多名學生提供超過130項優質本科及研究學位課程。現設有商學院、工學院、人文社會科學院、理學院、動物醫學及生命科學院、創意媒體學院、數據科學學院、能源及環境學院和法律學院。

2023年QS全球大學排名第54名，是全球100家獲頒最多美國專利的大學位列香港首位。城大與多所國際知名大學合作，推動許多項目:與美國哥倫比亞大學合作雙聯學士學位項目、與美國康乃爾大學獸醫學院合作創立動物醫學院、與德國呂內堡大學合辦雙聯學士學位課程(創意媒體/新媒體/數碼媒體) 、與英國愛丁堡大學合辦雙聯學士學位課程(計算數學); 與英國曼徹斯特大學合辦雙聯學士學位課程(化學); 科學及工程學院與英國劍橋大學屬下劍橋核能中心共同開展核能科技斆學及研究工作；法律學院學生前往哥倫比亞大學法學院修讀專設科目。多年來，不少台生升讀香港城大，從而獲得各種實習以及海外學習經驗，畢業後有機會得到國際企業聘請，或到歐美名牌大學深造。

同學如果為明年(2023年)應屆高中畢業生，可以在2022年9月底開始，以2023年『大學學科能力測驗』的成績報考。香港城市大學入學要求為:須參加應屆『大學入學指定科目考試』並且獲得最少四科成績頂標。英語成績達頂標，或國際認可英語測驗成績，托福 (TOEFL) 〔筆試達550分/IBT達79分〕或雅思國際英語語言測試(IELTS) 〔總分達6.5分或以上〕。欲報考者請在2022年9月底至2023年1月初，透過網址(https://www.admo.cityu.edu.hk/apply/nl_notes/)提交申請資料，每人只可遞交一份申請，最多選擇填寫3個專業。城大根據考生英語水準和報考專業相關學科成績綜合考慮，擇優錄取，有機會需要參與面試。錄取結果會在2023年3月公佈。

應應屆分科測試考生也可在分科測試放榜當天起，由2022年7月27至8月2 日期間，以分科測試以及高中畢業證明申請(https://www.admo.cityu.edu.hk/apply/nonlocal_ast/)，錄取結果將在8月中公佈。另設LINE『香港城市大學線上諮詢平台』，為同學及家長即時答疑。

城大獎學金無須另外申請，在評估並錄取時一併通知考生。獎學金包括以下: 全額國際學生獎學金(每年港幣18萬（新台幣約70萬元）包括學費及部分生活費用)、學費全免獎學金(每年港幣14萬（新台幣約54萬元）)、學費半免獎學金(每年港幣7萬（新台幣約27萬元）)。另外城大還設有傑出運動員入學獎學金：是香港首家為外地傑出運動員設此類獎學金的大學，希望藉此招攬頂尖的國家及地區級優秀體育人才入讀城大，讓他們受益於城大的優質教育環境以及繼續在香港接受體育訓練。每年港幣16萬（新台幣約62萬元）

詳情請瀏覽：https://www.cityu.edu.hk/sds/web/pdf/OAES_Flyer.pdf

香港成大提供線上諮詢方法:

有意報考香港城大的同學，可於下列網站申請及查詢:

電郵：[email protected]

電話：+852 3442 8009/ 3442 7373