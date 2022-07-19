新北市教育局鼓勵同學廢棄材料再利用，與金山高中規劃「百廢狂想趣滑車競賽」，各校學生以創客精神運用廢棄物發想，響應永續發展理念結合SDGs目標，而今年競賽首度改變以往實體模式變成線上競賽，共34隊師生參加角逐，爭奪最佳人氣第一名。

受疫情影響，競賽創新跳脫以往既定模式，以虛實整合轉換辦理，希望透過線上人氣競賽，展現學生們的努力成果。教育局長張明文表示，透過舉辦百廢狂想趣滑車競賽，讓同學發現困難、解決問題，培養出跨域整合能力與實作技巧，實現創客精神。

小學組競賽主題為「小漾海洋拾荒滑車」，學生運用廢棄材料，進行三輪滑車大改造。八里國小五年級同學何孟澂表示，透過廢棄回收及環保材料，將腳踏車改造成舢舨舟，完成這項原以為的不可能做到的任務。此外，他也發現到舢舨舟眼睛朝下的目的是為看到水下漁獲，所以在作品特別呈現，期待能讓更多人一起愛護海洋環境。

中學組主題則為「廢材滑車競技」，學生使用競賽指定零件及利用廢材製作無線遙控的輪型滑車。近3年皆獲得人氣競賽冠軍的南山中學也有參加本次競賽，三年級同學陳奕宏表示，團隊從想像如何將廢棄物結合、安全地將電池固定，電線到輪子連結、穩定結構並加入互動，一直反覆修正調整，最後在學校吉祥物南山豹造型加持下，終於完成豹力再現滑車。

同學絞盡腦汁去思考如何將作品做得更完美。(照片/新北市教育局提供)

參與競賽各校的主題有生態動物、環保能源等多元類型，師生在將近兩個月中費盡腦力，連周末也到校討論製作創客作品，面臨卡關還得到處尋求資源協助，才能完成特色創意滑車。而這次活動也開放全民參與人氣投票，歡迎在16日至21日上「新北學Bar」臉書粉絲頁，觀看各校製作歷程影片成果，線上共襄盛舉參加競賽。