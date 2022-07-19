烏俄衝突戰火頻傳，影響到了烏克蘭學生就學的權益。作為國際公民一份子的台灣亦挺身而出，除了號召捐款在四個星期內籌集了近3300萬美元外，總統蔡英文等高級官員也捐贈了他們的一個月的工資，當作烏克蘭學生來台念書的各項學雜費和生活所需費用，此事也被外媒法新社大幅報導，同步翻譯成法文、英文、西班牙文、阿拉伯文、中文等五國語言。

為了援助烏克蘭學生來台就讀，台灣不僅在四個星期內籌集了近3300萬美元賑濟烏克蘭，同時蔡英文也連同其他高級官員捐贈一個月的工資，作為烏克蘭學生來台的各項費用。當中東海大學收到1600萬元台幣的捐款，在中央研究院的協助下，共錄取18名尋求海外庇護的烏克蘭學生來台，並提供學雜費及生活費，目前已有8位學生在東海校園內修習華語文課程。

在東海大學管理學院攻讀全球工商管理碩士（Global MBA）學位的阿琳娜（Ｋuprii Alina）表示，即使身處異地，但沒有忘記留在烏克蘭的父母，她還是非常想念自己的家園。她也提到，未來希望能夠返回烏克蘭工作，推廣台灣與烏克蘭雙邊商業關係。

就讀國際學院不分系學士班的柯羅（Roman Koval）則說，當戰爭發生時只有自己能保護自己，也呼籲台灣從烏克蘭經驗中學習「永遠準備好、隨時有防備」的觀念，他補充，烏克蘭人總是認為美國會來拯救我們，歐洲會來拯救我們，但結果是沒有人來救我們。他選擇到東海大學求學，是要自己救自己，因為他們是正在經歷戰爭的人。

關於台灣援助烏克蘭學生來台就讀一事，也被法國最大通訊社「法新社」大肆宣傳，翻譯高達法文、英文、西班牙文、阿拉伯文、中文等五種語言，成功讓台灣人的善行讓國際社會知曉，並告訴全世界「Taiwan can help, Tunghai can help too」。