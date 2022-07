烏俄衝突戰火頻傳,影響到了烏克蘭學生就學的權益。作為國際公民一份子的台灣亦挺身而出,除了號召捐款在四個星期內籌集了近3300萬美元外,總統蔡英文等高級官員也捐贈了他們的一個月的工資,當作烏克蘭學生來台念書的各項學雜費和生活所需費用,此事也被外媒法新社大幅報導,同步翻譯成法文、英文、西班牙文、阿拉伯文、中文等五國語言。

為了援助烏克蘭學生來台就讀,台灣不僅在四個星期內籌集了近3300萬美元賑濟烏克蘭,同時蔡英文也連同其他高級官員捐贈一個月的工資,作為烏克蘭學生來台的各項費用。當中東海大學收到1600萬元台幣的捐款,在中央研究院的協助下,共錄取18名尋求海外庇護的烏克蘭學生來台,並提供學雜費及生活費,目前已有8位學生在東海校園內修習華語文課程。

在東海大學管理學院攻讀全球工商管理碩士(Global MBA)學位的阿琳娜(Kuprii Alina)表示,即使身處異地,但沒有忘記留在烏克蘭的父母,她還是非常想念自己的家園。她也提到,未來希望能夠返回烏克蘭工作,推廣台灣與烏克蘭雙邊商業關係。

就讀國際學院不分系學士班的柯羅(Roman Koval)則說,當戰爭發生時只有自己能保護自己,也呼籲台灣從烏克蘭經驗中學習「永遠準備好、隨時有防備」的觀念,他補充,烏克蘭人總是認為美國會來拯救我們,歐洲會來拯救我們,但結果是沒有人來救我們。他選擇到東海大學求學,是要自己救自己,因為他們是正在經歷戰爭的人。

關於台灣援助烏克蘭學生來台就讀一事,也被法國最大通訊社「法新社」大肆宣傳,翻譯高達法文、英文、西班牙文、阿拉伯文、中文等五種語言,成功讓台灣人的善行讓國際社會知曉,並告訴全世界「Taiwan can help, Tunghai can help too」。