淡江大學為了能讓同學們認真求學、安心就學，獎助學金編列總金額超過2億，獎助項目非常多元，除了招生獎學金、學業獎學金、清寒補助金外，還有畢業校友會支持的愛膳餐券計畫等，獲獎助機會絕不只一次。

由管理科學系校友徐航健先生捐款成立的「有蓮獎學金」，是淡江大學金額最高、最有名的招生獎學金，補助一般生學士新生、碩博新生(含境外)共85名，每名20萬元的入學獎學金；境外學士班補助150名，每名2萬元獎學金。嘉惠淡江新生，希望藉此鼓勵學生就讀本校，並穩定他們初到淡江的生活。

「璞玉入學待雕琢，堅實學習漸茁壯，剛強專業迎挑戰，堅敢弘毅淡江人。」學生用功讀書獲獎是一種雙重收穫，為勉勵學生在學業上努力，充分利用豐富的學校資源並運用在自己的專業上，除了實質的獎金，努力學習到的知識與榮譽更是珍貴，淡江大學引領學生站上巨人的肩膀與超越自己的起點，畢業後成為具有超強競爭力且具卓越心靈的尖端人才。

此外，淡江大學為經濟不利學生提供專屬學業成績進步獎，以提升其學業成就，諮商職涯暨學習發展輔導中心所舉辦的「曙光之星」獎勵活動，獎勵對象為淡江在校博愛助學獎補助實施要點之獎補助對象，且於前一學期確實出席校内各單位於活動報名系統提供有助於提升學業成績之活動1次(含)以致學業成績進步者。名額至少60名，獎助金額為新臺幣1萬6000元至3萬6000元不等。為照顧經濟不利學生可安心就學，另設有「展翼助翔獎補助方案」、「生活教育券補助金」、「職涯輔導精進獎助」等多項方案，皆可依規定提出申請。詳細請領辦法可參考淡江大學官網https://www.fl.tku.edu.tw/zh_tw/burse/post 。