隨著科技日新月異，資訊的傳播也日趨快速，未來工作將走向智慧趨勢，而近兩年受疫情影響更加速全球企業採用新技術及數位轉型，未來許多傳統工作將消失，同時也出現綠能經濟、醫療照護等新興工作，這些都會是未來發展的重點。隨著全球對環境、社會和治理的持續探討，淡江大學為了讓學生知道工作可能性是無限的，並同時呼應聯合國永續發展目標(SDGs)，從教學、研究、服務等全面與其結合，致力推動於AI的教育及永續發展的目標。

淡江大學以「AI+SDGs = ∞」為口號，於日前參加金融監督管理委員會「2022ESG高峰會」，展示學校「AI+SDGs = ∞」的豐碩成果，將AI作為核心發展數位轉型技術，提高行政效率，朝永續發展目標前進，以落實產業升級目標，為企業轉型及產學合作奠定基礎。SDGs的三大面向：「經濟成長」、「環境保護」及「社會進步」，不管如何發展，在任何國家都適用∞符號代表無限的未來及可能性，淡江大學以運用AI大數據、互聯網及雲端科技為基礎，加值實踐聯合國永續發展計畫(SDGs)，打造淡水淡江大學城，達成「共創大淡水、智慧大未來」的願景。

淡江大學在「社會聲望」、「學術成就」、「教學表現」、「國際化程度」、「產學合作」以及「財務體質」等六大面向均有很不錯的表現，校方提供各類成長機會與多元學習環境，提升同學面對未來職場所需能力，為畢業生的職涯奠定良好基礎，鼓勵同學培育AI及永續這兩項跨領域通才能力，期望成為未來的「企業首選」，並與時俱進的改變自己，方能適應社會及市場快速的改變。