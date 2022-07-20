首屆大學入學考試「分科測驗」在7月中結束，今年指定科目考試改為分科測驗後，考科、計分、時程與範圍都與往年不同，7/27日成績公布後該如何選填志願？究竟選系還是選校？為了讓大學準新鮮人和父母可以更瞭解大學生活的面貌，義守大學將在23日舉辦新生入學說明會，為了呈現學校教學場域特色，義守大學以拍電影規格製作一部場域介紹影片，同時也將邀請家長與學生一起參觀宿舍。

義守大學全體動員籌備新生說明會，其中「傳播與設計學院」電影與電視學系，特別以電影等級的拍攝手法，邀請學校熱舞高手，在校內的「元宇宙科技藝術設計中心」、「ISU Cooking Studio & Library特色中心」及「智慧機械實習工廠」等特色場域，以多元的舞風帶著大家從鏡頭看見場域亮點，更展現出影視系學生在影片腳本創作和拍攝剪輯手法，都具堅強且高水準的實力。同時，義守大學也投入資源打造最高規格的教學場域，像是「元宇宙科技藝術設計中心」，只要頭戴智慧AR眼鏡，就能瞬間遊走各國家或星球。

義守大學新建置「智慧科技創新中心」，將AI與各院系所跨域結合，從教學場域、課程安排、產學合作和人才布局等規劃，以培育國家科技人才為重責大任。(照片/義守大學提供)

高雄已成為半導體產業重鎮，一向引領前瞻產學教育的義守大學，是半導體產業人才的培育基地，近日新建置完成的「智慧科技創新中心」，將AI與各院系所跨域結合，涵蓋智慧醫學與體感科技區、XR/元宇宙區、AI機器人互動區及AI新創基地等；義守大學從教學場域、課程安排、產學合作和人才布局等主軸，作最全面的規劃，以培育國家科技人才為重責大任。另外，為積極培育觀光產業人才，義大打造全國首創「ISU Cooking Studio & Library特色中心」，以示範廚房、美食攝影棚、圖書室等空間概念，營造跨域學習的多元平台。

家長與準大一學生最關心的宿舍環境，在義守大學新生說明會中亦將安排導覽介紹。五星宿舍，以渡假村氛圍打造優質的居住品質，約6800個床位，提供多種房型選擇，加上鄰近購物中心，生活機能便利。同時，還有「國際學伴寢」，讓大一新鮮人都能有認識外國同學，藉由共同生活進而學習其他國家的語言與文化。