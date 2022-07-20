為了提供林口地區弱勢學童有一個安心、安全又能習得一技之長之場域，新北市樂林社會福利關懷協會、贊天宮、樂林園、林口區公所、醒吾科大多方合作，在今年暑假舉辦了第一屆「樂林課後輔導班夏令營」，孩子將在醒吾科大校園內體驗西點烘焙、程式設計、手做設計、舞蹈教學等專業課程，讓大學生能善用自身專業回饋社會，培養社會責任精神。

醒吾科大商設系校友江適伃目前擔任「樂林課後輔導班」的老師，用專業陪伴弱勢學童成長。(照片/江適伃提供)

樂林課輔班江適伃老師也同樣畢業於醒吾科大商設系，雖然本身有學習障礙，但這不影響她想陪伴學童的決心，她表示，由於童年的經歷讓她更想擔任課輔班的老師，藉由本身專業技能幫助孩子們成長，正如當初在學校時受到幫助一樣，她想用回饋社會的心情幫助弱勢學童學習成長。

樂林課輔班的LOGO由商設系畢業的江適伃設計，希望樂林課後輔導班的學童都能相互陪伴，一同勇敢追夢。(照片/江適伃提供)

江適伃在設計及繪畫方面表現出色，她用了彼得潘代表學生充滿好奇心及勇於冒險、不斷延伸的線擴大成圓(表示團結)、希望學生都能在輔導班互相陪伴、建立自信並勇敢追求自己的夢想。另外，對於孩子們的品德發展也相當重視，因此藉由桌遊設計、五感體驗等方式融入課堂，讓學生也能學習團結的重要性，進而讓發展出健全的社交人格，對孩子們的一生做出良好的影響。