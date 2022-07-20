世新大學向來強調「理論與實務結合」，重視與業界的產學合作，積極推動實習並廣邀業界師資，讓學生在校期間便能有效接軌業界實務，完成夢想。大學四年都在世新廣播電臺實習的廣播電視電影學系學生劉軒佑透露，「在世新電臺學到許多製播技巧，也讓我成為一位專業的DJ！」而在才藝大賞抱得歌唱組冠軍的學生杜卉穎，更因此獲得錄製個人單曲的機會，圓夢之路從世新啟程！

日文系學生蔡甄婷在畢業公演身兼女主角及總召，不只一圓演員夢，領導能力及溝通技巧也大幅進步。(照片/世新大學提供)

為了讓學生在校即可累積豐富實務經驗，世新大學積極推動產學合作，並提供大量實習機會，校內有培育廣播與音樂人才的世新電臺及流行音樂中心、提供學生展演舞台的英語系及日文系期末畢業公演，以及讓學生接軌演藝圈的才藝大賞等，幫助多名有志學生在校即實現夢想，贏在起跑點。

在世新電臺擔任實習臺長的廣電系大四學生劉軒佑表示，自己從國高中就對傳播感興趣，一直希望能夠製播屬於自己的節目，因此他大一就加入世新電臺，「在這裡我學到許多製作廣播節目的技術與技巧，可以實際操作設備，主持功力也大幅進步，接任實習臺長，與值班團隊一同製播帶狀節目，讓我有種美夢成真的感覺！」熱愛廣播的他，大學四年都在世新電臺實習，表現亮眼的他更曾主持Live節目，有如業界專業DJ，高水準表現有目共睹。他也期許世新廣播電臺能成為主持人發光發熱的舞台，帶領團隊一起迎接電臺嶄新的面貌。

在英語系公演飾演女主角Donna的吳宥蓁，畢業公演讓她克服內心障礙，展現專業演員的高水準表現。(照片/世新大學提供)

世新大學的畢業展覽及公演是每年世新校園的一大盛事，英語系及日文系的期末畢業公演《Mamma Mia》及《Anna アンナ》兩場音樂劇，學生精湛演出大受好評！其中擔任女主角的日文系學生蔡甄婷說，「本來我就很喜歡舞台表演，畢業公演有幸飾演女主角，將大學四年所學在舞台上盡情展現，謝幕時聽到台下觀眾歡聲雷動，真的非常感動！」她認為畢業公演不僅一圓演員夢，身兼總召的她，也學習到如何帶領一個團隊，在溝通技巧及領導能力上，都有大幅進步。在英語系畢業公演飾演《Mamma Mia》女主角Donna的吳宥蓁則說：「本來我的個性比較害羞放不開，透過畢業公演讓我克服內心障礙，訓練自己正式演出時，打開專業演員的開關。」吳宥蓁精湛的演出獲得滿堂彩及高人氣，也讓她實現了當偶像的夢想。

數媒系學生杜卉穎憑藉好歌聲，勇奪才藝大賞歌唱組冠軍，獲得在校錄製個人單曲的圓夢機會。(照片/世新大學提供)

於第16屆才藝大賞脫穎而出，拿下歌唱組冠軍的數媒學系學生杜卉穎，以清亮空靈嗓音演唱經典歌曲《飄洋過海來看你》，身為魯凱族原住民的她，特別在歌曲中加入原住民古調，獲得評審青睞，也讓她獲得在世新進階錄音室錄製個人單曲的機會。杜卉穎開心地說：「想說快畢業了就報名玩玩看，想不到最後抱走冠軍，還在畢業前夕一圓歌手夢，真的很受寵若驚！」透過世新才藝大賞，創造機會讓更多人認識她的好聲音，也為大學四年留下難忘且珍貴的回憶。