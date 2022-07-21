中國大陸浙江工商學院第26屆技能運動會，為擴大兩岸學校在網絡文化影響力，特別舉辦首屆大學生網絡文化作品大賽，主題是「傳播青春正能量，爭做校園好網民」。近日成績揭曉，龍華科技大學文化創意與數位媒體設計系學生團隊，榮獲4座二等獎、1座三等獎，系上指導老師梁朝棟則獲得優秀指導教師獎，充分展現師生們的雄厚實力。

龍華科大文創系學生團隊作品《源》，榮獲大學生網絡文化作品短片競賽二等獎。（照片/龍華科大提供）

龍華科大表示，榮獲第一部二等獎作品《源》，由文創系大四學生劉真、李妮、蕭瑀彤及裴宇羚等同學共同創作。導演劉真表示，這部影片以關懷環保、愛惜水資源為主旨，描述喬恩小時候因父親過世，便與親戚到國外生活，長大後回國意外發現爸爸遺物裡參雜著奇怪光碟資料、筆記與電話號碼，是當年收集工廠排放廢水資料。喬恩聯絡上記者與曾經的兒時玩伴，在他們的幫助下，知道了爸爸以前的朋友－陳叔跟黑幫組織有關係，再次聯繫，卻因此掉入陷阱。經過重重險阻，最終瓦解組織，喬恩也完成爸爸遺願。影片劇本扣人心弦，整體製作嚴謹，演員到位，獲獎實至名歸。

文創系學生作品《不止息的愛》獲競賽二等獎。（照片/龍華科大提供）

另一部獲得二等獎作品為《不止息的愛》，該片由文創系大三學生董玟欣、張念玲、邱珮淇、劉彥芝、朱宸褕等同學創作。編劇董玟欣說，影片描述女主祤倩長大後漸漸感受不到母親默默付出的愛，因而不諒解選擇暫時離家，母親著急尋找，途中意外心肌梗塞病逝。女主某日在街上聽到街頭藝人熟悉的歌聲，想起以前媽媽陪伴的往事。爸爸安慰女主，女主了解媽媽在用另一個方式，陪在他們身邊，讓祤倩重新振作起來。此作品演員演出自然，分鏡用心，屬溫馨佳作。

《阿公的胖パン》獲短片競賽二等獎。（照片/龍華科大提供）

龍華科大也提到，由劉沛璟、王子晴、葉思妤、李家童等同學創作的《阿公的胖パン》劇本動人心弦，剪輯流暢；由林岑俞、張僮心、徐筱涵等同學共同創作的《暖愛》，攝影構圖講究，二部作品同獲得二等獎；由學生黃茵、吳晏綺、周芸亞、何心平、林奕均共同創作的《明天我是女生》，劇本富創意，獲三等獎肯定。

《明天我是女生》獲得三等獎。（照片/龍華科大提供）

指導老師梁朝棟表示，受疫情影響，系上提供遠距教學讓同學能同步獲取最新影視設計專業，使課堂所學與實務訓練無落差。文創系學生將創意結合數位影音，以實質影片呈現於觀眾眼前。獲獎不僅是創意被評審認可的最佳證明，也是對龍華科大的肯定。

龍華科大校長葛自祥指出，文創系學生在各類相關競賽都有亮眼的表現，學校長期大力支持學生們積極參與各項專業競賽，促使同學們將源源不絕的創作靈感結合創新想法，盡情發揮所長，相信學生未來在職場上必能學以致用，成為全方位產業人才。