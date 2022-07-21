本次全中運賽事，首次於炎熱7月分3梯次辦理15項運動賽事，複賽第1、2階段於7/20日告一段落，共辦理桌球、羽球、跆拳道、空手道、輕艇(龍舟)、田徑、游泳、角力、自由車、木球等10種類。今年新北選手成績優異共獲63金、51銀、58銅戰果，總獎牌累計至82金、81銀、85銅。本次新北好手更在田徑賽事中打破2項大會紀錄，實力令人驚豔。第3階段體操、軟式網球、拳擊、擊劍、卡巴迪等5項賽事將於23日展開，期待選手們展現訓練成果，奪取最高榮譽。

光榮國中黃潮鴻摘下國男組標槍2連霸，並改寫去年自己創下紀錄。(照片/新北市教育局提供)

教育局表示，這次的田徑賽事摘下國男組標槍2連霸，且取得8金11銀5銅佳績並打破2項大會紀錄。除了光榮國中黃潮鴻改寫去年自己創下大會紀錄，還有衝破高男組田徑1500公尺高懸21年大會紀錄的海山高中林祐安，大放異彩。

海山高中教練洪文進表示，祐安因為體適能測驗成績亮眼，經體育老師的推薦進入田徑隊。儘管每日只利用課後的1小時進行訓練，在國三初登場全中運時就榮獲1500公尺第6名，展現驚人天賦，完賽後表示，完全沒有預料到可以拿到首面全中運金牌，還打破21年大會紀錄，很感謝教練得知賽事延期至七月，即時調整平日訓練時間，讓自己能逐漸適應高溫，才可以在比賽中舒適、順利完賽。

海山高中林祐安衝破高男組田徑1500公尺高懸21年大會紀錄。(照片/新北市教育局提供)

角力代表隊，共摘下18金12銀20銅，達觀國中小囊括7金3銀5銅並榮獲國男組角力團體總錦標第1名。另外，桌球獲得5金2銀2銅佳績，獨攬大會4座團體總錦標中的3座並由海山高中拿下睽違10年高男組團體總錦標第1名；淡江高中則雙料摘下高女組及國女組團體總錦標第1名；木球則由丹鳳高中取得4金4銀3銅好成績。

達觀國中小角力隊豐收囊括7金3銀5銅。(照片/新北市教育局提供)

淡江高中在桌球高女組及國女組皆榮獲金牌。(照片/新北市教育局提供)

此次游泳代表隊表現也相當亮眼，共摘下18金13銀9銅，其中中和高中吳以恩包辦高女組游泳50公尺仰式、100公尺仰式及200公尺仰式3面金牌且皆完成2連霸殊榮；新莊高中陳庭萱共奪得高女組游泳200公尺混合式、400公尺混合式及200公尺蝶式3面金牌；還有丹鳳高中陳妤函達成高女組游泳50公尺蝶式3連霸大業並摘下2金；另外新泰國中完成國女組游泳4×100公尺、4×200公尺自由式接力2連霸，其中接力成員王伊伶除了接力項目奪2金外，更於個人項目1500公尺自由式、100公尺蝶式及200公尺蝶式囊括3面金牌，總計5面金牌的優異戰果，堪稱本次賽事大贏家。

中和高中吳以恩(中)包辦高女組游泳3金且完成2連霸殊榮。(照片/新北市教育局提供)

新泰國中完成國女組游泳4×100公尺、4×200公尺自由式接力2連霸(圖/新北教育局提供)

教育局表示，因疫情關係，延後的全中運賽事，從調整選手們集訓時間，到適應場地及炎熱的天候，對於教練和選手都是挑戰。感謝所有教練團隊的熱情教導以及行政團隊支援，尤其是選手自身努力及家長們支持，最後5項賽事新北共34校262位選手將於23日接棒再戰花蓮，預祝新北代表隊再接再厲、勇奪佳績。