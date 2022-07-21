數位傳播貫穿各學門，數據智能結合各專業

以特色教育和傳播稱的世新大學，投資未來積極建設校園軟硬體，打造亞洲首座估地470坪「LVS智能攝製基地」引進好萊塢新興技術，創新教學場域孕育出許多特色課程，跨域培養具競爭力產業人才與國際接軌。

世新大學打造七大研究中心，與各系結合提升教研品質。(照片/世新大學提供)

世新大學積極推動校園建設、提升教學質量，打造「全媒體中心」以及「雲端數位學習中心」提供學生各式高端媒體產製設備；2022年成立「數位敘事中心」，配合六大研究中心，與各院系課程教學及研究結合，發揮傳播人用聲音、影像、照片說故事的能力；而最受矚目的即是亞洲首座「LVS 智能攝製基地」，與好萊塢最新技術完全同步，致力成為科技領航及智能傳播教育先驅，培育出更多跨領域菁英，未來還將建置更多頂級學習環境與設備，持續提升教學品質，讓世新學生在校即具有實務經驗，學用合一多元學習提升即戰力。

此外，世新大學也與國內外多家知名企業簽訂產學合作，如東森集團、中國信託、日本西武集團等，提供學生多元實習管道，讓學生在學時與業界接軌，畢業即就業。在學生宿舍方面，為了提升住宿品質，世新大學於2020年全面翻修學生宿舍，打造媲美六星級飯店的環境與設施，提升住宿品質，讓學生住得安心才能安心學習。

2021年世新大學足球隊勇奪冠軍。(照片/世新大學提供)

110學年度世新大學註冊率高達97.72%領先群倫！超越多數國立大學，更連續多年蟬聯企業最愛用之冠， 1111人力銀行「企業最愛大學生」調查，穩居「大眾傳播學群」之冠；世新大學五度蟬聯《Cheers》雜誌「企業最愛碩士生調查」私校冠軍；全國獨創青年論壇節目《新。聞之間》，全程由跨院系學生一手打造；十多家聲音媒體業者合作，進軍Podcast領域製播多元內容廣播節目。

世新大學校友在各領域發光發熱，年年囊括四金大獎。(圖/世新大學提供)

世新大學校友「金」彩表現年年閃耀金馬獎、電視金鐘獎、廣播金鐘獎、金曲獎、臺北電影獎、金穗獎等頒獎典禮，活躍於四金大獎，在各領域亦培育出眾多知名優秀校友，持續擦亮世新大學金字招牌！世新人憑藉傳播與跨領域專業，畢業後薪資皆高於業界平均標準，在在反映業界及學界對世新人們傑出表現的肯定。