第20屆台新藝術獎得獎名單於日前出爐，東海大學表演藝術與創作碩士學位學程主任黎煥雄在逾百件的參賽作品中脫穎而出，以其導演的劇場作品《感傷旅行（kanshooryokoo）─當你前往南方我漫長的憂鬱變成一座用遺忘構成的西伯利亞》榮獲年度大獎，隨後他也發表得獎感言表示，藝術和文學應該不受立場干涉。

此次黎煥雄以《感傷旅行》向已故台灣文學的重要思想啟蒙者作家陳映真致敬，在牯嶺街小劇場的有限空間裡，以詩與散文的語境，拓展橫向綿延的無限意念，透過難度極高的單人演出，以極高的完成度交融出一場戲劇、文學及政治的辯證。評審團認為，該作品交疊小說家陳映真、小說人物及劇場人M的生命追索，成功展現台灣當代劇場創作美學之遞嬗與轉譯。

黎煥雄得獎後提到，特別感謝自2018年開啟在東海大學的任教生涯，表藝學程多元而活潑的非戲劇科班生，尤其觸動並重啟他多年表演藝術專業外的新視野，真正享受了教學相長的真義。此外，黎煥雄也希望大家能關注作品的主角陳映真，並認為「藝術和文學應該超越所有立場」。

台新藝術獎透過獨特的評選機制及實質獎金，獎勵與支持表演、視覺及跨領域藝術創作者，是國內具指標性的當代藝術獎項，亦是唯一同時包含視覺藝術與表演藝術的大獎，為表演藝術與視覺藝術圈共有的極高榮譽。