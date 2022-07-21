臺北市教育局偕同衛生局及醫療院所訂於8/13日(星期六)於12所學校辦理5至11歲兒童莫德納及BNT疫苗1、2劑集中接種，並自即日起至8月1日(星期一)中午12時開放家長登記預約(預約網址：https://forms.gle/VANZSfkcZ8PknNz18)。

北市教育局表示，此次共開設了3種兒童疫苗接種管道提供家長選擇，8月13日(星期六)於健康國小、光復國小、金華國中、中正國小、忠孝國小、建成國中、西園國小、溪口國小、修德國小、明湖國小、士林國小及關渡國小12校分別開設兒童疫苗接種站，提供5-11歲BNT疫苗第1劑、第2劑及6-11歲莫德納疫苗第1、2劑接種，只要是就讀臺北市國小及幼兒園5-11歲學生，均可參加本次設站集中接種。家長如有意願參與，即日起至8/1日中午12時止至線上表單，選擇適合需求的接種站登記預約。

中央流行疫情指揮中心6/11日宣布5至11歲兒童第2劑疫苗間隔縮短為4至8週，家長們除了選擇本次8月13日開設兒童疫苗接種站外，也可留意臺北市疫苗預約平台，家長們可以依據各自需求與意願自由選擇孩子接種疫苗的時間與方式。