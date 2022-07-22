111年教育部閩南語語言能力認證考試共有1萬9,487考生報名，人數較前年增加824人。基於防疫考量，今年考試首次分2天舉行，A卷於8月6日進行；B、C卷於8月7日辦理，考生多加留意報名的卷別及應考日期。另外請考生特別注意，今年考試防疫措施不論進行筆試或口試，全體人員皆須全程佩戴口罩應試，處理原則如下：

考生倘屬下列考試管制人員之一，均不得應試：1.診且未解除隔離者。2.居家隔離、居家檢疫者。3.快篩陽性，未經醫事人員確認者。4.快篩陽性，未經PCR檢驗或未獲檢驗結果者。另，自主防疫者，於自主防疫期間，非必要不外出，外出需於2日內進行家用抗原快篩且為陰性。上述4類管制人員致無法應考時，可申請報名費全額退費。

不論考生、陪考人員及試務人員應主動通報是否為具感染風險民眾追蹤管理機

制的前述人員，且於考試前（最遲於考試當日）須上考試官網填交健康管理聲

明書，填寫完將獲得「數位通行證」。考試當日須同時出示准考證及通行證才能

進出試場。若出現發燒情形或有急性呼吸道感染者，將無法進入試場。

本次不開放考生查看試場教室且有條件開放1名陪考人員：1.6–12歲學齡兒童、

2.70歲以上年長考生、3.特殊考生。另外，一般學齡兒童若參加學校團體報名，

可由學校視團報考生人數及實際需求，安排1至2名學校人員陪考。屆時陪考

人員須全程佩戴陪考證，且限本人使用，不得轉讓。

教育部配合中央流行疫情指揮中心最新疫情作業調整，考生可留意考試官網所發布的最新消息。