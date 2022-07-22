近年，電競運動蓬勃發展，吸引眾多年輕人關注，弘光科大多媒體遊戲發展與應用系為了拉近長輩與年輕人的距離，讓更多長輩參與電競，因此成立了「弘光尚青電競隊」，有10位長輩參加，年紀最大的71歲、最小的62歲，從7月開始進行10個星期的集訓，由學生當教練，指導長輩們玩「英雄聯盟」，目標放眼10月的台中電競嘉年華，長輩們將組隊參賽，與年輕人一較高下。

多遊系主任黃建基表示，今年學校獨自承辦不老電競活動，邀請年紀60歲到80歲的長輩參加，這次共10人組隊，其中5人是去年的舊隊員，另外5人新加入，另外，黃建基指出，去年參加了弘道老人福利基金會舉辦的不老電競大賽，讓銀髮族倍感新鮮，因此，今年組成「弘光尚青戰隊」，要讓長輩們挑戰電競賽，每周3小時集訓，採學生與學員2對1方式訓練。去年跟北中南的長輩對打，今年則要挑戰跟年輕人在電競舞台廝殺，在正式比賽前，先行舉辦虛擬網紅電競賽，讓隊員汲取經驗。

學生們細心教導長輩們。（照片/弘光科技大學提供）

「這是一個需要動腦的遊戲。」64歲的隊員鄧正堂說，去年參加不老電競後才開始接觸電競，這一年多來自行練習，認識了很多電競中的角色，也玩出興趣。平常會一個人在家玩電競自娛，同時動腦研究電競中的角色特點，招數、地圖等要怎看，並且會跟遠在台北的兒子約時間一起上線打電競，趁機聊天與聯繫情感。

「弘光尚青電競隊」合照。（照片/弘光科技大學提供）

71歲的隊員伍梅華說，為了減緩退化，嘗試學習新東西，因此參加電競隊，希望藉此拉近與兒孫的距離。69歲的吳其美表示，第一次接觸電競時，感覺手指活動節奏很快，對自己是很大的挑戰，以前沒接觸過電競時，還會禁止小孩玩，現在試著進入年輕人的世界，才發現玩電競需要手眼協調，跟早年對玩電玩刻板印象有很大的差別。