玄奘大學共有四大學院，學習成果表現各展所長，如社會科學院應心系、社工系、法律系及宗教系重視培育學生參加國家考試，學生專技高考成績亮眼，已培育超過187位社工師、142位心理師。

傳播學院與紐約電影學院簽署雙聯學制及媒體產業簽訂MOU，打造畢業即就業的專業能力。其中大傳系參加「2022 Taiwan Pitch 國際紀實影像創作獎助計畫」獲得獎助，與廣電系學生已連續五年於TVBS全球華文永續報導獎中，榮獲長片組優等獎、短片組優等獎及學生組音頻類人氣獎等。影劇系榮獲第三屆海峽兩岸校園歌手總冠軍以及十佳歌手、最佳風采等三大殊榮，並有同學入選2020兩廳院壯遊駐館藝術家。

2021年聯邦新人獎-張家豪同學作品之一「有雞蛋的角落」。(照片/玄奘大學提供)

藝術設計學院鏈結產業名師匯集，學生設計美學實戰能力一級棒，該學院目前累計拿下三屆的「全國學生美展」及「全國學生繪本創作奬」雙料總冠軍，持續於全國競賽中顯露頭角，2021年也囊括該賽第二名及其他十四項大獎。此外藝創系張家豪同學榮獲「2021年聯邦新人獎」首獎，成為該獎項最年輕的首獎得主；視傳系呂采璇同學獲「時報金犢國際獎」第二名、時尚系林佳誼同學榮獲「2021第八屆國際盃美容美髮大賽」冠軍等表現超優異。

玄大應日系與日本宮城學院女子大學之線上成果發表會。(照片/玄奘大學提供)

國際餐旅暨管理學院擁有斥資四億打造的高級教學實習飯店-雲來會館，整合跨系軟實力，積極推動境外實習，學生參賽屢獲佳績。例如2021年餐旅系陳湧同學榮獲「美國雞肉不分國界，感激萬分」線上廚藝競賽「銀鳴獎」，陳湧、李卓謙同學獲得第十五屆台北國際「金廚菩提獎」線上廚藝競賽「優勝」。應日系則自2017年起連續五年，通過教育部學海築夢計畫，累積已有60位以上學生，前往日本進行帶薪實習。

呂采璇同學榮獲「第30屆時報金犢國際獎」第二名。(照片/玄奘大學提供)

玄大是一個厚植學生實力幫助學子築夢、圓夢的大學，在這裡，起跑點不同的孩子更有勇氣改變自己的世界，豐富他們的生涯。因為玄大值得你來，在這你將被看見!