身為台灣智慧製造重要關鍵推手的東海大學，鎖定了智慧製造人才培育，111學年度起將推出光點計畫，由資工系、工工系、電機系，以及雲創學院跨域合作打造特斯拉敏捷式「智慧製造」等課程，培育一流AI製造人才，為台灣另一個兆元產業開創嶄新的契機。

東海大學擁有AIOT智慧教室展示機械手臂。(照片/東海大學提供)

新冠疫情衝擊下，已邁入智慧製造4.0的台灣機械產業，在2021年出口額仍成長20%以上，不僅創下新高，產值更超過1兆3,000億新台幣。透過智慧製造更符合2050碳中和目標下的碳排淨零政策，可作為台灣未來推動的核心產業。看準未來趨勢，東海大學與校友組織大渡山學會，在三年前推動「AI計畫」，「大渡山-東海AI中心」即聯合經濟部成立「板金國家隊」帶動製造業向上升級為「智慧製造」，使東海大學已成為名符其實的國家智慧製造的重要推手。

張國恩校長表示，東海大學正在推動「翻轉教學」、「制度彈性化」、「以目標為導向學習」、「開放環形的大學」四大目標，以邁向「未來大學」，他認為唯有翻轉教育思維才能迎向未來。張國恩校長認為，台灣製造業已是全球智慧製造趨勢的縮影，東海大學位於中部科學園區、精密製造園區，以及工業區的核心地帶，在邁入「未來大學」的方向上，將結合校友、企業的資源，提供全額獎學金，規劃跨域學習、出口導向的「光點計畫」，推出由資工系、工工系、電機系，以及雲創學院共同規劃的「智慧製造課程」，並成立「智慧製造班」導入特斯拉敏捷式「智慧製造」等次世代智慧製造等創新課程。

「大渡山-東海AI中心」主任羅文聰表示，三年來，AI計畫累積了產業需求與連結 ，研發成果已具體落地幫助近20家製造業轉型升級，並獲得經濟部價創2.0計畫獎勵，擴大幫助產業升級的能量。羅文聰說，本次光點計畫智慧製造班最具亮點的課程，就是雲創學院設計兩門前瞻的跨域出口課程，強調虛實對應的「網宇（CPS）數位雙生」，以及特斯拉汽車生產引進的破壞式創新「敏捷製造（agile manufacturing）」。

東海大學智慧製造教室機器手臂展示。(照片/東海大學提供)

敏捷式製造課程是基於AI計畫積累的產業連結基礎，以產業升級與人才培育雙螺旋的創新方法，以學生為中心，透過與業界協同合作，為台灣製造業培育人才，創造新機會。這個計畫將在111學新年度正式實施，東海大學將在校內大一升大二的學生中，甄選出15人進入「智慧製造班」，每人每年提供12萬新台幣的獎學金，提供最前瞻的、務實的課程計畫，並帶動企業雙向合作，建立教育新典範，培育一流人才，以幫助中部智慧製造業向上升級的蓬勃發展。